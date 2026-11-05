Midas 12 Ekim 1. Dönem kampanyasının 30 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Apple iPhone Duo 256 GB kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlilerin en geç 20 Kasım 2026, yedek talihlilerin ise en geç 5 Aralık 2026 tarihine kadar gerekli başvuru evraklarını tamamlamaları gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

MİDAS 12 EKİM 1. DÖNEM KAMPANYASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI ÇEKİLİŞ HEDİYESİ Apple iPhone Duo 256 GB TALİHLİ TÜRÜ AD SOYAD / İL Asil Talihlisi HÜSEYİN EREN ÖZURUK İSTANBUL Yedek Talihlisi MUSTAFA YURDACAN İSTANBUL

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Bu kampanya MPİ'nin 02.10.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-97994sayılı izniyle düzenlenmiştir. 30.10.2026 tarihinde yapılan çekilişe 18 436katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlinin ikramiyesini almak için 20.11.2026 tarihine kadar; yedek talihlinin ise 05.12.2026 tarihinekadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr e-posta adresine, 0212 217 41 21 numaralı faksa ya da U2 Tanıtım ve PromosyonHizmetleri Tic. Ltd. Şti.'nin Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu/İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadarbaşvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlüposta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Midas Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son kullanım tarihi 31.12.2026'dır. KDV ve ÖTV hariç diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Midas Menkul Değerler A.Ş.ve U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. çalışanları ile 18yaşından küçükler kampanyaya katılamaz; katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.