Midas 11 Ekim 3. dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: iPhone Duo 256 GB kazananlar
Midas 11 Ekim 3. Dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Apple iPhone Duo 256 GB kazanan asil ve yedek talihliler duyurulurken, ikramiyeye hak kazanan isimler ve başvuru detayları haberimizde...
Giriş Tarihi:
Midas 11 Ekim 3. Dönem kampanyasının 30 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Apple iPhone Duo 256 GB kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlilerin en geç 20 Kasım 2026, yedek talihlilerin ise en geç 5 Aralık 2026 tarihine kadar gerekli başvuru evraklarını tamamlamaları gerekiyor.
Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:
MİDAS 11 EKİM 3. DÖNEM KAMPANYASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
ÇEKİLİŞ HEDİYESİ
Apple iPhone Duo 256 GB
katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlinin ikramiyesini almak için 20.11.2026 tarihine kadar; yedek talihlinin ise 05.12.2026 tarihine
kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr e-posta adresine, 0212 217 41 21 numaralı faksa ya da U2 Tanıtım ve Promosyon
Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.'nin Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu/İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar
başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü
posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Midas Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya
bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son kullanım tarihi 07.12.2026'dır. KDV ve ÖTV hariç diğer vergi, yasal yükümlülük ve
harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Midas Menkul Değerler A.Ş. ve U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. çalışanları ile 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz; katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
Ahmet Can Aras Takvim.com.tr Yaşam