Fenerbahçe taraftarı Serkan Erman (48), böbrek nakli olmak için hastanede müşahede altındayken takımının deplasmanda Galatasaray ile oynadığı maçı izledi. Derbinin ardından strese giren Erman'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Doktorların müdahale ettiği Erman'ın tedavisi sürerken, böbrek nakli ise yaklaşık 6 ay ertelendi.

Fenerbahçe taraftarı böbrek nakli beklerken kalp krizi geçirdi. (Foto: DHA)



Serkan Erman, "Maçı izledikten yaklaşık 2 saat sonra bayağı bir stres yaptım. Uyumaya daldığımda çok şiddetli bir göğüs ağrısı ve sol kol ağrısıyla uyandım. Hemşire hanıma seslendim, doktorlarımızı çağırdılar. Kalp elektrosu çekildikten sonra kalp krizi geçirdiğimiz ortaya çıktı. İnşallah Fenerbahçe'yi daha güzel günlerde, daha çok şampiyonluklarda görmek istiyoruz" dedi.

Derbi stresi kalbini vurdu: Nakil ertelendi

MAÇTAN SONRA YORUMLARI DA TAKİP ETTİ



Kronik böbrek hastası olan Fenerbahçe taraftarı Serkan Erman, nakil olmak için İstanbul'daki özel bir hastaneye başvurdu. Ameliyat öncesi gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından nakil işlemi için bir gün önce hastaneye yatırılan Erman, müşahede altında tutulduğu 26 Ekim'de Galatasaray-Fenerbahçe maçını odasında izledi. Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan maç sırasında yoğun stres yaşadığını söyleyen Erman, karşılaşmanın ardından yapılan yorumları da takip etti. Spor programlarının sona ermesi üzerine uyumak isteyen Serkan Erman, sol kolunda ve göğsünde şiddetli ağrı hissetmesi üzerine durumu doktorlara bildirdi. Hastanede yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Erman, doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu. Kalp krizi sonrası anjiyo yapılan Serkan Erman, böbrek nakli olabilmek için yaklaşık 6 ay bekleyecek.