Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu için İstanbul'da cenaze töreni düzenleniyor. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ve 82 yaşında hayatını kaybeden Zorlu'nun naaşı, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Zorlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Gül, törende Zorlu ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Ahmet Nazif Zorlu. (Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi)

AKCİĞER KANSERİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Ahmet Nazif Zorlu'nun hayatını kaybettiği, Zorlu Holding tarafından yapılan açıklamayla duyurulmuştu.

Zorlu'nun cenaze törenine ilişkin açıklamada, merhumun isteği doğrultusunda törene çelenk gönderilmemesi, bunun yerine arzu edenlerin diledikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunmaları rica edilmişti.