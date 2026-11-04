Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 82 yaşında akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zorlu, İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu için İstanbul'da cenaze töreni düzenleniyor. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ve 82 yaşında hayatını kaybeden Zorlu'nun naaşı, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Zorlu, son yolculuğuna uğurlandı.
TORUNLARI TABUTUNUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ
Ahmet Nazif Zorlu'nun torunları, dedelerinin tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı.
Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Gül, törende Zorlu ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
AKCİĞER KANSERİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Ahmet Nazif Zorlu'nun hayatını kaybettiği, Zorlu Holding tarafından yapılan açıklamayla duyurulmuştu.
Zorlu'nun cenaze törenine ilişkin açıklamada, merhumun isteği doğrultusunda törene çelenk gönderilmemesi, bunun yerine arzu edenlerin diledikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunmaları rica edilmişti.
TEKSTİL TİCARETİYLE BAŞLADI, DEV BİR SANAYİ GRUBU KURDU
1944 yılında Denizli'de dünyaya gelen Ahmet Nazif Zorlu, iş hayatına henüz genç yaşlarda baba mesleği olan tekstille başladı. Trabzon'da açtığı mağazayla ticarete atılan Zorlu, 1970 yılında şirket merkezini İstanbul'a taşıyarak Zorlu Holding'in temellerini attı.
1976 yılında ilk üretim şirketi Korteks'i kuran Zorlu, 1990'da şirketlerini Zorlu Holding çatısı altında topladı. 1994 yılında Vestel'i gruba dahil ederek elektronik ve beyaz eşya sektöründe de büyümenin önünü açtı.
Tekstille başlayan girişimcilik yolculuğunu enerji, gayrimenkul, metalurji, savunma ve e-mobilite gibi farklı sektörlere taşıyan Zorlu, Türkiye'nin önde gelen iş insanları arasında yer aldı.
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da görev alan Zorlu, iş dünyasına ve Türkiye ekonomisine yaptığı yatırımlarla tanınıyordu.