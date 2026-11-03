Ahmet Nazif Zorlu, 1999 yılında Mehmet Zorlu Vakfı’nı kurarak eğitim ve sosyal sorumluluk çalışmalarına katkı sağladı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

1999 yılında kurulan ve birçok öğrenciye burs veren, çok sayıda okul yaptıran Mehmet Zorlu Eğitim, Sağlık, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nın da (MZV) kurucusu olan Ahmet Zorlu, sosyal sorumluluk çalışmalarını MZV aracılığıyla sürdürüyordu.

Ahmet Zorlu, Türk iş dünyasının yurt dışındaki etkinliğini artırmayı hedefleyen sosyal çalışmalara da büyük önem veriyordu. Zorlu, İspanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinde gösterdiği katkılardan dolayı 2007 yılında İspanya Kralı I. Juan Carlos tarafından "İspanya Kraliyet Sivil Liyakat Nişanı" ile taltif edildi.

Ahmet Zorlu, evli ve üç çocuk babası.

Ahmet Nazif Zorlu