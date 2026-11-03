Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 82 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören ve cumartesi günü yoğun bakıma alınan Zorlu’nun, İstanbul’daki özel bir hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. Başkan Erdoğan Zorlu için taziye mesajı paylaşarak, "Ahmet Nazif Zorlu'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; Zorlu ailesine sabrıcemil, iş dünyamıza başsağlığı diliyorum." dedi.
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti.
Zorlu'nun cumartesi günü yoğun bakıma alındığı, bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve bugün akşam saatlerinde İstanbul'daki özel bir hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.
Zorlu Holding'den yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Zorlu'yu bugün, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI: İŞ DÜNYAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM
Başkan Erdoğan Zorlu için taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, "Ülkemizin değerli iş insanlarından Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Ahmet Nazif Zorlu'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; Zorlu ailesine sabrıcemil, iş dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
CENAZE PROGRAMI
Ahmet Nazif Zorlu'nun cenaze namazı 4 Kasım Çarşamba günü İstanbul Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak.
Zorlu namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.
AHMET NAZİF ZORLU KİMDİR?
1944 yılında Denizli'nin Babadağ ilçesinde doğan Ahmet Zorlu, çalışma hayatına erken yaşlarda baba mesleği olan tekstille başladı.
İş hayatının ilk yıllarında Trabzon'da açtığı mağazayla tekstil ticareti yapan Zorlu, 1970 yılında şirketin merkezini İstanbul'a taşıyarak Zorlu Holding'in temellerini attı. 1976 yılında ilk üretim şirketi olan Korteks'i kuran Ahmet Zorlu, tüm şirketleri 1990 yılında Zorlu Holding çatısı altında topladı.
1994 yılında Vestel markasını Zorlu Holding bünyesine katan Ahmet Zorlu, yeni iş alanlarının da yolunu açtı.
Zorlu'nun tekstil sektörüyle başladığı girişimciliği; beyaz eşya, elektronik, gayrimenkul, enerji, metalurji, savunma gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren şirketlerle devam etti.
Sivil toplum kuruluşlarıyla da yakından ilgilenen Ahmet Zorlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), Denizlililer Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı (DENSİR), Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) üyesiydi.
1999 yılında kurulan ve birçok öğrenciye burs veren, çok sayıda okul yaptıran Mehmet Zorlu Eğitim, Sağlık, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nın da (MZV) kurucusu olan Ahmet Zorlu, sosyal sorumluluk çalışmalarını MZV aracılığıyla sürdürüyordu.
Ahmet Zorlu, Türk iş dünyasının yurt dışındaki etkinliğini artırmayı hedefleyen sosyal çalışmalara da büyük önem veriyordu. Zorlu, İspanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinde gösterdiği katkılardan dolayı 2007 yılında İspanya Kralı I. Juan Carlos tarafından "İspanya Kraliyet Sivil Liyakat Nişanı" ile taltif edildi.
Ahmet Zorlu, evli ve üç çocuk babası.
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