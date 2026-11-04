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Tekirdağ'da binadan kopan parçalar yayanın üzerine düştü! O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında bir binadan kopan ağır parçalar kaldırıma düştü. O sırada yoldan geçen bir vatandaş, üzerine düşen tonlarca parçadan saliselerle kurtulurken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Tekirdağ'da binadan kopan parçalar yayanın üzerine düştü! O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağışla beraber binadan kopan parçalar kaldırıma düştü. O sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş, üzerine bomba gibi düşen parçalardan saliselerle kurtulurken, yaşanan tehlikeli anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Video Oynatma İkonu Binadan kopan parçalar kaldırıma düştü

BİNADAN KOPAN PARÇALAR KALDIRIMA DÜŞTÜ
Olay, Süleymanpaşa ilçesindeki Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kentte etkili olan sağanak yağışla birlikte bir binadan kopan parçalar, büyük bir gürültüyle kaldırıma düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş, üzerine doğru düşen parçaların hemen yanına isabet etmesiyle büyük tehlike atlattı.

Tekirdağ'da sağanak yağışla birlikte bir binadan kopan parçalar, büyük bir gürültüyle kaldırıma düştü. (Foto: İHA)Tekirdağ'da sağanak yağışla birlikte bir binadan kopan parçalar, büyük bir gürültüyle kaldırıma düştü. (Foto: İHA)

ŞOK İÇERİSİNDE BAŞINI TUTTU
Parçaların yere düşmesiyle neye uğradığını şaşıran vatandaş, yaşadığı korkuyla ellerini başına götürerek bir süre olayın şokunu yaşadı.

Büyük bir tehlikeyi saniyelerle atlatan vatandaşın yaşadığı panik ve binadan kopan parçaların kaldırıma düşme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (Foto: İHA)O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (Foto: İHA)

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Görüntülerde, caddede yürüyen vatandaşın hemen yakınına binadan kopan parçaların büyük bir hızla düştüğü, ölümden dönen yayanın ise korkuyla başını tuttuğu görüldü.

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Tekirdağ'da binadan kopan parçalar yayanın üzerine düştü! O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı-4 Tekirdağ'da binadan kopan parçalar yayanın üzerine düştü! O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı-5 Tekirdağ'da binadan kopan parçalar yayanın üzerine düştü! O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı-6
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