Girne'de 28 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasında ailelerden adalet çağrısı
KKTC'nin Girne açıklarında 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemisi faciasının ardından acılı aileler adalet arayışını Türkiye'ye taşıdı. Sorumluların yargılanması talebiyle Mersin Adliyesine giden aileler, geminin işletilmesinden bakım ve denetim süreçlerine kadar tüm ihmallerin araştırılmasını istedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta Filo Jet yolcu gemisinin batması sonucu 28 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili ailelerin adalet mücadelesi sürüyor. Türkiye'nin farklı illerinden Mersin'e gelen hayatını kaybedenlerin yakınları ve kazazedeler, faciada sorumluluğu bulunanların tespit edilmesi ve yargılanması için harekete geçti.
Akdeniz ilçesindeki Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelen aileler, hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarını ve pankartlar taşıyarak basın açıklaması yaptı. Aileler adına konuşan avukat Berkan Aydoğan, sorumluluğun yalnızca geminin kaptanı ve mürettebatıyla sınırlandırılmaması gerektiğini vurguladı.
28 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ FACİADA AİLELERDEN SUÇ DUYURUSU
Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından yürütülen soruşturmanın tüm yönleriyle genişletilmesini isteyen aileler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak üzere bir araya geldi.
Ailelerin avukatı Berkan Aydoğan, başvurunun amacının yalnızca geminin battığı sırada yaşananları değil, geminin sefere çıkarılmasına kadar uzanan bütün karar ve sorumluluk süreçlerini araştırmak olduğunu belirtti.
Aydoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Bu faciada yakınlarını kaybeden ailelerin ve kazazedelerin vekili olarak bugün Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Başvurumuzun amacı yalnızca geminin son dakikalarında yaşananlar değil, geminin o sefere çıkarılmasına kadar uzanan bütün karar ve sorumluluk sürecini ortaya çıkarmaktır."
"SORUMLULUK YALNIZCA KAPTAN VE MÜRETTEBATLA SINIRLANDIRILMAMALI"
Avukat Aydoğan, geminin işletilmesi, yönetimi, bakımı ve denetiminde görev alan tüm kişilerin sorumluluklarının araştırılmasını istediklerini söyledi.
Faciaya neden olan kararların hangi aşamada alındığının belirlenmesi gerektiğini ifade eden Aydoğan, "Talebimiz sorumluluğun yalnızca kaptan ve mürettebatla sınırlandırılmamasıdır. Karar gemide alınmışsa gemide, şirket merkezinde alınmışsa şirket merkezinde, bakım ve denetim sürecinde alınmışsa o süreç de araştırılmalıdır." dedi.
ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUKLARI ARAŞTIRILSIN TALEBİ
Suç duyurusunda Türkiye ve KKTC'deki şirketlerin yönetim ve ortaklık yapılarına ilişkin inceleme yapılması da istendi.
Aydoğan, Türkiye'deki Filo Gemi Acentalığı, Lojistik ve Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi ile KKTC'deki Filo Denizcilik Şirketi arasındaki bağlantılar kapsamında S.İ, A.D, M.C.D, A.Ö. ve S.D. isimli kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarının araştırılmasını talep ettiklerini açıkladı.
Şirketlerin diğer ortakları, müdürleri, fiili karar yetkilileri, geminin kaptanı ve mürettebatı ile teknik denetim ve belgelendirme süreçlerinde görev alan kişilerin de bireysel cezai sorumluluklarının belirlenmesini istediklerini ifade etti.
"KİM HANGİ EKSİKLİĞİ BİLİYORDU?"
Facianın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini vurgulayan Aydoğan, sorumluluk zincirinin somut delillerle ortaya çıkarılmasını istedi.
Aydoğan, şöyle konuştu:
"İstediğimiz her bir kişinin olay tarihindeki görevinin, yetkisinin, bildiği risklerin, aldığı kararların ve varsa yerine getirmediği yükümlülüklerin somut delillerle ortaya çıkarılmasıdır. Kim bakıp kararını verdi? Kim teknik uyarıları aldı? Kim hangi eksikliği biliyordu? Kim müdahale edebilirdi? Kim hangi kararıyla ve ihmaliyle bu sonuca katkıda bulundu? Bu soruların hiçbirinin cevapsız kalmasını istemiyoruz."
3 YAŞINDAKİ ASEL 66 GÜNDÜR KAYIP
Facianın ardından en acı bekleyişlerden biri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu'nun ailesi tarafından yaşanıyor.
Gemi faciasında annesini kaybeden, kardeşi yaralanan küçük Asel'e 66 gündür ulaşılamadı.
Ailelerin avukatı Berkan Aydoğan, küçük çocuğun akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını ve arama faaliyetlerine ilişkin bilgilerin aileye düzenli olarak verilmesini talep etti.
Aydoğan, şu ifadeleri kullandı:
"3 yaşındaki Asel, facianın üzerinden 2 ayı aşkın süre geçmesine rağmen hala bulunamadı. Asel'in ailesi için bekleyiş bitmedi. Bir haber beklemek, ne olduğunu bilememek, arama çalışmalarının hangi aşamada olduğunu öğrenmeye çalışmak bu ailenin her gün yaşadığı yeni bir gerçektir. Asel'in akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını, arama faaliyetlerine ilişkin bilgilerin aileye düzenli olarak paylaşılmasını ve mevcut teknik imkanların bu amaçla değerlendirilmesini istiyoruz."
ASEL'İ ARAMA ÇALIŞMALARI DURDURULDU MU?
Avukat Berkan Aydoğan, küçük Asel için yürütülen arama çalışmalarının durdurulduğunu ileri sürdü.
Aydoğan, KKTC Ulaştırma Bakanı'nın yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, 10 Ekim'de 650 metre derinlikte gerçekleştirilen son aramanın ardından çalışmaların durdurulduğunu belirttiğini aktardı.
Arama faaliyetlerinin hangi aşamada olduğuna ilişkin aileye düzenli bilgi verilmesini isteyen Aydoğan, mevcut teknik imkanların yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.
KKTC'deki soruşturma sürecini yerinde takip ettiğini belirten Aydoğan, "Bilgi de verilmiyor, soruşturma inanılmaz yavaş devam ediyor" sözleriyle sürece yönelik eleştirilerini dile getirdi.
BİR BAŞKA ACILI BABADAN CENAZE İDDİASI: "OĞLUMUN KENDİ MEZARINDA OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Faciada hayatını kaybeden Özgür Gönül'ün babası Gökmen Gönül de oğlunun cenazesine ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Tarsus'ta defnedilen oğlunun mezarında bulunan cenazenin başka birine ait olabileceğinden şüphelendiğini belirten Gönül, mezarın adli inceleme amacıyla açılmasını talep ettiğini söyledi.
Acılı baba, şu ifadeleri kullandı:
"Ben Özgür Gönül'ün babası olarak o mezarda fethi kabir istedik. Yani oğlumun kendi mezarında olmadığını düşünüyorum. Bununla ilgili çalışmalar başlatıldı. Yani orada karıştırdıklarını düşünüyoruz. Bununla ilgili de Adalet Bakanlığına başvuruda bulunduk. Henüz çocuğumuzu bile mezara koyamadık."
ÖZGÜR GÖNÜL'ÜN MEZARI ADLİ İNCELEME İÇİN AÇILACAK
Avukat Berkan Aydoğan, faciada yaşamını yitiren ve Tarsus'ta defnedilen Özgür Gönül'ün mezarına ilişkin adli inceleme yapılacağını açıkladı.
Aydoğan, KKTC'den alınan istinabe kararı kapsamında mezarın açılacağını belirtti.
Yapılacak incelemeyle cenazenin kimliğine ilişkin şüphelerin giderilmesi amaçlanıyor.
AİLELER MERSİN ADLİYESİNE GİTTİ
Özgür Çocuk Parkı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından Türkiye'nin farklı illerinden gelen aileler ve kazazedeler, suç duyurusunda bulunmak üzere Mersin Adliyesine gitti.
Aileler, geminin sefere çıkarılmasından bakım ve denetim süreçlerine kadar sorumluluğu bulunabilecek kişilerin tespit edilmesini ve gerekli adli işlemlerin başlatılmasını talep etti.
28 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından ailelerin adalet arayışı sürerken, 3 yaşındaki Asel Hilaloğlu'nun akıbeti ve Özgür Gönül'ün cenazesine ilişkin iddialar da açıklığa kavuşturulmayı bekliyor.