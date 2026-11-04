Akdeniz ilçesindeki Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelen aileler, hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarını ve pankartlar taşıyarak basın açıklaması yaptı. Aileler adına konuşan avukat Berkan Aydoğan, sorumluluğun yalnızca geminin kaptanı ve mürettebatıyla sınırlandırılmaması gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta Filo Jet yolcu gemisinin batması sonucu 28 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili ailelerin adalet mücadelesi sürüyor. Türkiye'nin farklı illerinden Mersin'e gelen hayatını kaybedenlerin yakınları ve kazazedeler, faciada sorumluluğu bulunanların tespit edilmesi ve yargılanması için harekete geçti.

"Bu faciada yakınlarını kaybeden ailelerin ve kazazedelerin vekili olarak bugün Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Başvurumuzun amacı yalnızca geminin son dakikalarında yaşananlar değil, geminin o sefere çıkarılmasına kadar uzanan bütün karar ve sorumluluk sürecini ortaya çıkarmaktır."

Ailelerin avukatı Berkan Aydoğan, başvurunun amacının yalnızca geminin battığı sırada yaşananları değil, geminin sefere çıkarılmasına kadar uzanan bütün karar ve sorumluluk süreçlerini araştırmak olduğunu belirtti.

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından yürütülen soruşturmanın tüm yönleriyle genişletilmesini isteyen aileler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak üzere bir araya geldi.

Aileler, gemi faciasındaki tüm ihmallerin araştırılmasını istedi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

"SORUMLULUK YALNIZCA KAPTAN VE MÜRETTEBATLA SINIRLANDIRILMAMALI"

Avukat Aydoğan, geminin işletilmesi, yönetimi, bakımı ve denetiminde görev alan tüm kişilerin sorumluluklarının araştırılmasını istediklerini söyledi.

Faciaya neden olan kararların hangi aşamada alındığının belirlenmesi gerektiğini ifade eden Aydoğan, "Talebimiz sorumluluğun yalnızca kaptan ve mürettebatla sınırlandırılmamasıdır. Karar gemide alınmışsa gemide, şirket merkezinde alınmışsa şirket merkezinde, bakım ve denetim sürecinde alınmışsa o süreç de araştırılmalıdır." dedi.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUKLARI ARAŞTIRILSIN TALEBİ

Suç duyurusunda Türkiye ve KKTC'deki şirketlerin yönetim ve ortaklık yapılarına ilişkin inceleme yapılması da istendi.

Aydoğan, Türkiye'deki Filo Gemi Acentalığı, Lojistik ve Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi ile KKTC'deki Filo Denizcilik Şirketi arasındaki bağlantılar kapsamında S.İ, A.D, M.C.D, A.Ö. ve S.D. isimli kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarının araştırılmasını talep ettiklerini açıkladı.

Şirketlerin diğer ortakları, müdürleri, fiili karar yetkilileri, geminin kaptanı ve mürettebatı ile teknik denetim ve belgelendirme süreçlerinde görev alan kişilerin de bireysel cezai sorumluluklarının belirlenmesini istediklerini ifade etti.