Duruşmada şirket direktörü Ali Özdülger, birinci kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat üyeleri Sertan Erol, Qadir Kuliyev, Vale Huvucadar ve Raşat İbrahimov hazır bulundu. Dokuz zanlı hakkında "Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlaması kapsamında yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet faciasına ilişkin soruşturmada, geminin kara kutusu olarak bilinen VDR cihazındaki ses kayıtlarının incelenmesi sürüyor. Girne Kaza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, facia öncesinde gemide dile getirilen teknik arızalar, yolcu güvenliğine ilişkin uygulamalar ve şirketin sorumlulukları ele alındı.

Polis, arızaların niteliğinin ve sefer güvenliği üzerindeki etkisinin bilirkişi değerlendirmeleriyle araştırıldığını bildirdi. Teknik sorunların ne zaman ortaya çıktığı, kimlere bildirildiği ve giderilmeleri için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı da soruşturma kapsamında inceleniyor.

Böylece can sallarıyla ilgili teknik sorunların, facianın yaşandığı 30 Ağustos'tan önce gemide gündeme geldiği mahkemeye aktarıldı. Kayıtlarda, gemideki arızaların şirket tarafından giderilmesi gerektiğine ilişkin ifadelerin de bulunduğu kaydedildi.

KAPTANIN SORUSU KAYITLARDA: "KAPI NEDEN KİLİTLİ"

VDR kayıtlarında, yolcu salonları arasındaki kapıların kilitlenmesine ilişkin konuşmalar da yer aldı.

Mahkemede, birinci kaptan zanlı Mustafa Öz'ün "Kapı neden kilitli" diye sorduğu, ikinci makinist zanlı Metin Gül'ün ise kötü hava şartlarında yolcuların yerlerinde duramadığını ve bu nedenle kapıların kilitlendiğini söylediği aktarıldı.

Mürettebat üyesi zanlı Sertan Erol'un da olumsuz hava nedeniyle yolcuların yerlerinde duramadığı yönünde konuştuğu belirtildi. İkinci kaptan zanlı Merve Nur Seraslan'ın, gemiye biniş bölümündeki kapıların uygun olmadığına ilişkin değerlendirmesinin de kayıtlarda bulunduğu ifade edildi.

Kapıların hangi şartlarda ve neden kilitlendiği ile bu uygulamanın muhtemel bir acil durumda yolcuların tahliyesini nasıl etkileyebileceği araştırılıyor.