İzmir'de lise öğrencileri okul bahçesindeki palmiye ağacını ateşe verdi! 2 çocuk gözaltına alındı
İzmir'in Konak ilçesinde bir lisenin bahçesindeki palmiye ağacını ateşe veren öğrenciler, alevlerin önünde gülerek poz verdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından başlatılan soruşturmada 2 çocuk gözaltına alındı.
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.Okul bahçesindeki bir palmiye ağacını ateşe veren öğrenciler, ardından alevlerin karşısına geçerek kahkahalarla poz verdi ve bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.
"PROFESYONEL YAKTI"
Alevlerin kısa sürede ağacı sarmasına aldırış etmeyen bazı öğrenciler, tehlikeli durumu eğlenceye dönüştürdü. Görüntülerde gençlerin, "Palmiye yaktılar" diyerek alkış tuttuğu, bir diğerinin ise "Profesyonel yaktı" ifadeleriyle gülerek video çektiği açıkça görüldü. Yaktıkları ağacın önünde hatıra fotoğrafı çektiren öğrencilerin o anları ise büyük tepki topladı.
Okul bahçesindeki ağacı yakıp alevlerin önünde poz verdiler
2 ÇOCUĞA GÖZALTI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şu cümleler aktarıldı:
"Sosyal medya platformlarında, İzmir ili Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü içerisinde bulunan bir ağacın ateşe verildiğine ilişkin paylaşılan görüntüler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca ihbar kabul edilerek olayla ilgili resen soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında; söz konusu olayın eğitim kampüsü içerisinde öğrenim gören 2 çocuk tarafından gerçekleştirildiği yönünde tespit edilmiştir. Olayın aydınlatılması amacıyla; olay yeri inceleme çalışmalarının yapılması, itfaiye raporunun temin edilmesi, kamera kayıtlarının incelenmesi, tanık beyanlarının alınması ve ilgili delillerin toplanmasına yönelik işlemler gerçekleştirilmiştir. Kimlikleri tespit edilen gözaltına alınan adli süreçteki 2 çocuk hakkında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiş olup, ilgililerin Cumhuriyet Başsavcılığımız Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca işlemleri yapılmaktadır"."