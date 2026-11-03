İstanbul'da kurdukları 2 ayrı çağrı merkezinden kişisel bilgilerini ele geçirdikleri kişileri arayarak kendilerini kamu görevlisi veya devlet yetkilisi olarak tanıtıp yardım talebinde bulunarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüpheliler yakalandı. Sattıkları ürünleri almayan kişilere ise kendilerini hukuk bürosu çalışanı veya avukat olarak tanıtıp 'icraya vereceğiz' diyerek korkuttular. Şüphelilere yapılan operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 300 kişiyi mağdur edildiği belirlendi.