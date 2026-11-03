Konya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3'ü ağır 45 yaralı
Konya'nın Hüyük ilçesi yakınlarında Antalya-Iğdır seferini yapan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 45 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Isparta-Beyşehir kara yolunun Hüyük ilçesi yakınlarında meydana geldi. Antalya-Iğdır seferini yapan Yeni Diyarbakır firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü, Beyşehir'e yaklaşık 20 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
45 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 45 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İlk belirlemelere göre yaralıların büyük bölümünün sağlık durumunun hafif olduğu bildirilirken, 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bazı yaralılar ise tedavi için Konya ve Seydişehir'deki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.