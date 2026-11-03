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Konya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3'ü ağır 45 yaralı

Konya'nın Hüyük ilçesi yakınlarında Antalya-Iğdır seferini yapan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 45 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Konya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3'ü ağır 45 yaralı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Isparta-Beyşehir kara yolunun Hüyük ilçesi yakınlarında meydana geldi. Antalya-Iğdır seferini yapan Yeni Diyarbakır firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü, Beyşehir'e yaklaşık 20 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde şarampole devrilen yolcu otobüsünde 45 kişi yaralandı. (Fotoğraf: İHA)Konya'nın Hüyük ilçesinde şarampole devrilen yolcu otobüsünde 45 kişi yaralandı. (Fotoğraf: İHA)

45 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 45 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Konya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3'ü ağır 45 yaralı-3

İlk belirlemelere göre yaralıların büyük bölümünün sağlık durumunun hafif olduğu bildirilirken, 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bazı yaralılar ise tedavi için Konya ve Seydişehir'deki hastanelere sevk edildi.

Konya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3'ü ağır 45 yaralı-4

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Konya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3'ü ağır 45 yaralı-6 Konya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3'ü ağır 45 yaralı-7 Konya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3'ü ağır 45 yaralı-8

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