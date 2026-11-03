Türkiye'yi 35 yıl temsil etmişti! Türkiye'nin Güney Sudan Büyükelçisi Metin Ergin hayatını kaybetti
Türkiye'nin Güney Sudan'ın başkenti Juba'daki Büyükelçisi Metin Ergin, 2 Kasım 2026'da hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı, 35 yıllık diplomatik kariyeri bulunan Ergin için düzenlenecek cenaze töreninin programını açıkladı. Büyükelçi Ergin, 6 Kasım'da İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Türkiye'nin Juba (Güney Sudan) Büyükelçisi Metin Ergin'den acı haber geldi. Dışişleri Bakanlığı, 1992 yılından bu yana Bakanlık bünyesinde görev yapan Ergin'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakanlığın resmi X hesabından yayımlanan taziye mesajında, 1967 İstanbul doğumlu Ergin'in vefatından duyulan üzüntü dile getirildi.
35 YILLIK DİPLOMATİK KARİYERİYLE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ
Diplomatik kariyeri boyunca Mostar, Bosna Hersek ve Anvers, Belçika'da başkonsolos olarak görev yapan Metin Ergin, son olarak Güney Sudan'da Türkiye'nin büyükelçisi sıfatıyla görevini sürdürüyordu.
Dışişleri Bakanlığı, Ergin'in devletimizi temsil ettiği görevleri ve Bakanlık camiasındaki hizmetlerini vurgulayarak ailesine başsağlığı diledi.
CENAZE TÖRENİNİN PROGRAMI AÇIKLANDI
Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgiye göre, Metin Ergin için 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 11.30'da Bakanlıkta tören düzenlenecek. Ardından öğle namazını müteakip Ankara Hasan Tanık Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.
Ergin'in cenazesi, 6 Kasım 2026 Cuma günü cuma namazının ardından İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.
HAKAN FİDAN'DAN TAZİYE MESAJI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Büyükelçi Metin Ergin'in vefatı üzerine sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.
Fidan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Güney Sudan'da devletimizi temsil eden Büyükelçi Metin Ergin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ülkemize 35 sene boyunca özveriyle hizmet etmiş olan Büyükelçi Ergin'e Allah'tan rahmet; değerli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum."