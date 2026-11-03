Türkiye'nin Juba (Güney Sudan) Büyükelçisi Metin Ergin'den acı haber geldi. Dışişleri Bakanlığı, 1992 yılından bu yana Bakanlık bünyesinde görev yapan Ergin'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlığın resmi X hesabından yayımlanan taziye mesajında, 1967 İstanbul doğumlu Ergin'in vefatından duyulan üzüntü dile getirildi. 35 YILLIK DİPLOMATİK KARİYERİYLE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ Diplomatik kariyeri boyunca Mostar, Bosna Hersek ve Anvers, Belçika'da başkonsolos olarak görev yapan Metin Ergin, son olarak Güney Sudan'da Türkiye'nin büyükelçisi sıfatıyla görevini sürdürüyordu.

Dışişleri Bakanlığı, Ergin'in devletimizi temsil ettiği görevleri ve Bakanlık camiasındaki hizmetlerini vurgulayarak ailesine başsağlığı diledi. CENAZE TÖRENİNİN PROGRAMI AÇIKLANDI Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgiye göre, Metin Ergin için 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 11.30'da Bakanlıkta tören düzenlenecek. Ardından öğle namazını müteakip Ankara Hasan Tanık Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Ergin'in cenazesi, 6 Kasım 2026 Cuma günü cuma namazının ardından İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.