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Kayseri’de plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında yangın

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında yangın çıktı. Çok sayıda ekibin sevk edildiği yangına müdahale sürüyor.

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Kayseri’de plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında yangın

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Mahallesi Kevser Sokak'ta bulunan plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam

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