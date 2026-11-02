Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Mahallesi Kevser Sokak'ta bulunan plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kayseri'de mağazada yangın çıktı