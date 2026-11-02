Kayseri’de plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında yangın
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında yangın çıktı. Çok sayıda ekibin sevk edildiği yangına müdahale sürüyor.
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Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Mahallesi Kevser Sokak'ta bulunan plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Kayseri'de mağazada yangın çıktı
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam