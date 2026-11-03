Aksaray'da eski eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü! 'Gelin beni alın' dedi
Aksaray’da Osman Oruç, çocuğunu görme bahanesiyle gittiği evde tartıştığı eski eşi Şefika Yeşildağ’ı 15 bıçak darbesiyle katletti. Cinayetin ardından polisi arayan zanlının, “Gelin beni alın” dediği öğrenildi...
Korkunç olay, dün saat 08.30 sıralarında Tacin Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Oruç, çocuğunu görme bahanesiyle eski eşi Şefika Yeşildağ'ın evine geldi. Çift arasında burada belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Osman Oruç, bir çocuk annesi Şefika Yeşildağ'ı vücudunun 15 yerinden bıçakladı. Yeşildağ yere yığıldı.
Polisi arayan Osman Oruç, eski eşini bıçakladığını söyleyerek "Gelin beni alın" dedi.İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin kontrolünde Yeşildağ'ın öldüğü belirlendi.
Osman Oruç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yeşildağ'ın cansız bedeni ise temizlik görevlisi olarak çalıştığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
BARIŞMAK İSTEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ
Oruç'un eski eşiyle yeniden bir araya gelmek istediği, Yeşildağ'ı kıskandığı ve sürekli rahatsız ettiği ileri sürüldü. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şefika'nın annesi Döne Yeşildağ, "Kızımı sürekli rahatsız ediyordu." dedi.
Haber: Harun Atalay