UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Aksaray'da eski eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü! 'Gelin beni alın' dedi

Aksaray’da Osman Oruç, çocuğunu görme bahanesiyle gittiği evde tartıştığı eski eşi Şefika Yeşildağ’ı 15 bıçak darbesiyle katletti. Cinayetin ardından polisi arayan zanlının, “Gelin beni alın” dediği öğrenildi...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Aksaray'da eski eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü! 'Gelin beni alın' dedi

Korkunç olay, dün saat 08.30 sıralarında Tacin Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Oruç, çocuğunu görme bahanesiyle eski eşi Şefika Yeşildağ'ın evine geldi. Çift arasında burada belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Osman Oruç, bir çocuk annesi Şefika Yeşildağ'ı vücudunun 15 yerinden bıçakladı. Yeşildağ yere yığıldı.

Polisi arayan Osman Oruç, eski eşini bıçakladığını söyleyerek "Gelin beni alın" dedi.İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin kontrolünde Yeşildağ'ın öldüğü belirlendi.

Osman Oruç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yeşildağ'ın cansız bedeni ise temizlik görevlisi olarak çalıştığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Bir çocuk annesi Şefika Yeşildağ'ı öldüren Osman Oruç, cinayetin ardından polisi arayarak ʺGelin beni alınʺ dedi. Olay yerine gelen ekipler, Yeşildağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Bir çocuk annesi Şefika Yeşildağ'ı öldüren Osman Oruç, cinayetin ardından polisi arayarak ʺGelin beni alınʺ dedi. Olay yerine gelen ekipler, Yeşildağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

BARIŞMAK İSTEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Oruç'un eski eşiyle yeniden bir araya gelmek istediği, Yeşildağ'ı kıskandığı ve sürekli rahatsız ettiği ileri sürüldü. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şefika'nın annesi Döne Yeşildağ, "Kızımı sürekli rahatsız ediyordu." dedi.

Haber: Harun Atalay

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
SONRAKİ HABER

Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
Ahmet Can Aras
Ahmet Can Aras Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler