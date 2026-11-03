Korkunç olay, dün saat 08.30 sıralarında Tacin Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Oruç, çocuğunu görme bahanesiyle eski eşi Şefika Yeşildağ'ın evine geldi. Çift arasında burada belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Osman Oruç, bir çocuk annesi Şefika Yeşildağ'ı vücudunun 15 yerinden bıçakladı. Yeşildağ yere yığıldı.

Polisi arayan Osman Oruç, eski eşini bıçakladığını söyleyerek "Gelin beni alın" dedi.İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin kontrolünde Yeşildağ'ın öldüğü belirlendi.

Osman Oruç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yeşildağ'ın cansız bedeni ise temizlik görevlisi olarak çalıştığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.