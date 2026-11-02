Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 3 yaşındaki çocuğunu sokak ortasında darbeden anne A.M., sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanan kadının darbettiği çocuğun annesi olduğu belirlenirken, küçük çocuk koruma altına alındı.



3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNU SOKAK ORTASINDA DARBETTİ

Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Sokakta bir kadının küçük çocuğunu darbettiği anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sanal medyadaki görüntüler üzerine o anne tutuklandı

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

OTOMOBİLİN PLAKASINDAN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin görüntüler üzerinde yaptığı incelemelerde, şüpheli kadının olayın yaşandığı bölgeye otomobille geldiği belirlendi.

Görüntüye yansıyan aracın plaka ve tescil bilgilerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan araştırmada A.M. isimli kadının, darbettiği 3 yaşındaki çocuğun annesi olduğu ortaya çıktı.