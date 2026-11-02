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Ankara'da 3 yaşındaki çocuğunu sokak ortasında darbetti! Görüntüler ortaya çıktı, anne tutuklandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 3 yaşındaki çocuğunu sokak ortasında darbeden anne A.M., görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekiplerince yakalandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerden yola çıkan ekipler, şüpheli kadının kimliğini otomobilinin plakasından tespit etti. Gözaltına alınan anne çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 yaşındaki çocuk koruma altına alındı.

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Ankara'da 3 yaşındaki çocuğunu sokak ortasında darbetti! Görüntüler ortaya çıktı, anne tutuklandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 3 yaşındaki çocuğunu sokak ortasında darbeden anne A.M., sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanan kadının darbettiği çocuğun annesi olduğu belirlenirken, küçük çocuk koruma altına alındı.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNU SOKAK ORTASINDA DARBETTİ

Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Sokakta bir kadının küçük çocuğunu darbettiği anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Video Oynatma İkonu Sanal medyadaki görüntüler üzerine o anne tutuklandı

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

OTOMOBİLİN PLAKASINDAN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin görüntüler üzerinde yaptığı incelemelerde, şüpheli kadının olayın yaşandığı bölgeye otomobille geldiği belirlendi.

Görüntüye yansıyan aracın plaka ve tescil bilgilerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan araştırmada A.M. isimli kadının, darbettiği 3 yaşındaki çocuğun annesi olduğu ortaya çıktı.

Ankara Gölbaşı'nda 3 yaşındaki çocuğunu darbeden anne tutuklandı. (Foto: DHA)Ankara Gölbaşı'nda 3 yaşındaki çocuğunu darbeden anne tutuklandı. (Foto: DHA)

EVİNDE YAKALANAN ANNE TUTUKLANDI

Kimliği belirlenen A.M., polis ekiplerince ikamet ettiği adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Olayın ardından 3 yaşındaki çocuk, yetkililer tarafından koruma altına alındı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında anne A.M. cezaevine gönderilirken, küçük çocuğun korunmasına yönelik tedbirler alındı.

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Dilek Demir
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