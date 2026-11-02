Drybox çekiliş sonuçları açıklandı: Taşacak Bu Deniz set ziyareti ve radyo kazananlar
Drybox çekiliş sonuçları açıklandı. Taşacak Bu Deniz dizi seti ziyareti ve 5 TRT Nostaljik Radyo ödülünü kazanan asil ve yedek talihliler duyuruldu. 30 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekilişte ikramiyeye hak kazanan isimler, çekiliş numaraları ve başvuru detayları haberimizde...
Giriş Tarihi:
Drybox Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından 30 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekilişin sonuçları belli oldu. Taşacak Bu Deniz dizi seti ziyareti ve 5 TRT Nostaljik Radyo ödülünü kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlilerin en geç 17 Kasım 2026, yedek talihlilerin ise en geç 2 Aralık 2026 tarihine kadar belirtilen iletişim kanalları üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.
Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:İkramiyeyi teslim alabilmek için asıl talihlilerin 17/11/2026 tarihine kadar, yedek talihlilerin 02/12/2026 tarihine kadar mersiye@tastedrybox.com adresine veya 0533 716 17 88 no'lu telefona başvurmaları gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 31/12/2026 olup, piyangoya itiraz süresi 15/01/2027'dir.
Ahmet Can Aras Takvim.com.tr Yaşam