Drybox Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından 30 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekilişin sonuçları belli oldu. Taşacak Bu Deniz dizi seti ziyareti ve 5 TRT Nostaljik Radyo ödülünü kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlilerin en geç 17 Kasım 2026, yedek talihlilerin ise en geç 2 Aralık 2026 tarihine kadar belirtilen iletişim kanalları üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

Adet İkramiye Adı İkramiye Kazanan Numara Ad Soyad 1 Taşacak Bu Deniz Dizi Seti Ziyareti TBDPEYLU Nusret Yiğiter (Asil) 1 TRT Nostaljik Radyo TBDHXFYK Canan Ertunç (Asil) 1 TRT Nostaljik Radyo TBDMQSEK Hilal Yalçıner (Asil) 1 TRT Nostaljik Radyo TBD7VPBW Dilek Altıok (Asil) 1 TRT Nostaljik Radyo TBD3TY44 Ayşe Begüm Ağırman (Asil) 1 TRT Nostaljik Radyo TBDRSSM3 Muhammet Raşit Bafalı (Asil) 1 Taşacak Bu Deniz Dizi Seti Ziyareti TBD9Y8DX Hakan Özcan (Yedek) 1 TRT Nostaljik Radyo TBDYRQ77 Gülcan Biçener (Yedek) 1 TRT Nostaljik Radyo TBDQCLFQ Birol Ergin (Yedek) 1 TRT Nostaljik Radyo TBDCQHTT Beray Kavutlar (Yedek) 1 TRT Nostaljik Radyo TBDE669M Necip Şenbaş (Yedek) 1 TRT Nostaljik Radyo TBD6DLWR Demet Asude Güler (Yedek)

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İkramiyeyi teslim alabilmek için asıl talihlilerin 17/11/2026 tarihine kadar, yedek talihlilerin 02/12/2026 tarihine kadar mersiye@tastedrybox.com adresine veya 0533 716 17 88 no'lu telefona başvurmaları gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 31/12/2026 olup, piyangoya itiraz süresi 15/01/2027'dir.