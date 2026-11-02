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Drybox çekiliş sonuçları açıklandı: Taşacak Bu Deniz set ziyareti ve radyo kazananlar

Drybox çekiliş sonuçları açıklandı. Taşacak Bu Deniz dizi seti ziyareti ve 5 TRT Nostaljik Radyo ödülünü kazanan asil ve yedek talihliler duyuruldu. 30 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekilişte ikramiyeye hak kazanan isimler, çekiliş numaraları ve başvuru detayları haberimizde...

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Drybox çekiliş sonuçları açıklandı: Taşacak Bu Deniz set ziyareti ve radyo kazananlar

Drybox Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından 30 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekilişin sonuçları belli oldu. Taşacak Bu Deniz dizi seti ziyareti ve 5 TRT Nostaljik Radyo ödülünü kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlilerin en geç 17 Kasım 2026, yedek talihlilerin ise en geç 2 Aralık 2026 tarihine kadar belirtilen iletişim kanalları üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

Adet
İkramiye Adı
İkramiye Kazanan Numara
Ad Soyad
1
Taşacak Bu Deniz Dizi Seti Ziyareti
TBDPEYLU
Nusret Yiğiter (Asil)
1
TRT Nostaljik Radyo
TBDHXFYK
Canan Ertunç (Asil)
1
TRT Nostaljik Radyo
TBDMQSEK
Hilal Yalçıner (Asil)
1
TRT Nostaljik Radyo
TBD7VPBW
Dilek Altıok (Asil)
1
TRT Nostaljik Radyo
TBD3TY44
Ayşe Begüm Ağırman (Asil)
1
TRT Nostaljik Radyo
TBDRSSM3
Muhammet Raşit Bafalı (Asil)
1
Taşacak Bu Deniz Dizi Seti Ziyareti
TBD9Y8DX
Hakan Özcan (Yedek)
1
TRT Nostaljik Radyo
TBDYRQ77
Gülcan Biçener (Yedek)
1
TRT Nostaljik Radyo
TBDQCLFQ
Birol Ergin (Yedek)
1
TRT Nostaljik Radyo
TBDCQHTT
Beray Kavutlar (Yedek)
1
TRT Nostaljik Radyo
TBDE669M
Necip Şenbaş (Yedek)
1
TRT Nostaljik Radyo
TBD6DLWR
Demet Asude Güler (Yedek)
İkramiyeyi teslim alabilmek için asıl talihlilerin 17/11/2026 tarihine kadar, yedek talihlilerin 02/12/2026 tarihine kadar mersiye@tastedrybox.com adresine veya 0533 716 17 88 no'lu telefona başvurmaları gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 31/12/2026 olup, piyangoya itiraz süresi 15/01/2027'dir.
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