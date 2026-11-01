Düzce'de korkutan kaza! Hafif ticari araç TIR'a arkadan çarptı: 3 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce Gümüşova mevkisinde İstanbul istikametine seyir halindeki hafif ticari aracın önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpması ve ardından bir otomobilin de karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzce'de TIR, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
Kaza, öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova ilçesi Yongalık köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametinde ilerleyen S.F. yönetimindeki 34 UG 3663 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden A.J. idaresindeki 38 AB 261 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle emniyet şeridine savrulan hafif ticari aracın ardından gelen M.A. yönetimindeki 34 KCP 329 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü S.F. ile araçta yolcu olarak bulunan A.D. ve Z.D. yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.