Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Burdur’un Çavdır ilçesindeki Denizli-Antalya karayolu Bayır köyü kavşağında iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada Teslime Özkan ve Meryem Serttaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi yaralandı, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Giriş Tarihi:
Burdur'un Çavdır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Ergün A. (44) idaresindeki 15 HT 933 plakalı otomobil, Denizli-Antalya kara yolu Bayır köyü kavşağında Emre K. (38) yönetimindeki 34 GIE 214 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 15 HT 933 plakalı otomobilde bulunan Teslime Özkan ve Meryem Serttaş'ın hayatını kaybettikleri belirlendi.
Kazada sürücü Ergün A. ile aynı otomobilde bulunan Sultan S., Azime Ç., Meryem S.Ç. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam