UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Burdur’un Çavdır ilçesindeki Denizli-Antalya karayolu Bayır köyü kavşağında iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada Teslime Özkan ve Meryem Serttaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi yaralandı, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Burdur'un Çavdır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Ergün A. (44) idaresindeki 15 HT 933 plakalı otomobil, Denizli-Antalya kara yolu Bayır köyü kavşağında Emre K. (38) yönetimindeki 34 GIE 214 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Burdur'un Çavdır ilçesinde iki otomobil çarpıştı. (Foto: İHA)Burdur'un Çavdır ilçesinde iki otomobil çarpıştı. (Foto: İHA)

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 15 HT 933 plakalı otomobilde bulunan Teslime Özkan ve Meryem Serttaş'ın hayatını kaybettikleri belirlendi.

Kazada sürücü Ergün A. ile aynı otomobilde bulunan Sultan S., Azime Ç., Meryem S.Ç. yaralandı.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. (Foto: İHA)Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. (Foto: İHA)

Yaralılar sağlık ekiplerince Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sivas'ta korkutan doğal gaz patlaması! Müstakil evde hasar: 3 kişi yaralandı
SONRAKİ HABER

Sivas'ta evde doğal gaz patlaması
Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler