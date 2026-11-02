Kadın bir kez değil iki kez aldatıldı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

"NADİREN KARŞILAŞTIĞIMIZ BİR DURUM"

Yılmazel, ancak aynı sorunların ikinci evlilikte de devam ettiğini aktararak, "Aslında kişiler aynı, sebep aynı; ama zaman ayrıydı. Biz 2023 yılında ikinci boşanma davasını açtık. Müvekkilin eşi, eşini sevdiğini, boşanmak istemediğini iletti. Ama mahkemece de haklı görülmedi. Çünkü deliller de vardı. Tekrar aynı kişiyle ikinci kez boşanmış oldu. Üst mahkemelerden de geçerek karar kesinleşti. Bu bizim nadiren karşılaştığımız bir durum. Yani aynı kişiyle ikinci kez evlenip, ikinci kez aynı sebeple boşanılması ve iki davanın da çekişmeli dava olması nadir karşılaştığımız bir durumdur" diye konuştu.