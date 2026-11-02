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Bodrum'da sağanak yaşamı durma noktasına getirdi: Otomobil denize sürüklendi!

Bodrum'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Sel sularına kapılan bir otomobil denize sürüklendi.

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Bodrum'da sağanak yaşamı durma noktasına getirdi: Otomobil denize sürüklendi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, v ve iş yerlerini su bastı. Derede sel sularına kapılan otomobil, denize sürüklendi.

Ev ve iş yerlerini su bastı. (Foto: İHA)Ev ve iş yerlerini su bastı. (Foto: İHA)

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla ve çevresi için sağanak uyarısı yapıldı. Bodrum'da dün akşam saatlerinde başlayan, özellikle gece etkisini arttıran yağış nedeniyle Yalıkavak-Türkbükü-Gündoğan-Mazı gibi noktalarda cadde ve sokaklar göle döndü.

Yağışın etkisiyle otomobil denize sürüklendi. (Foto: İHA)Yağışın etkisiyle otomobil denize sürüklendi. (Foto: İHA)

9 mahallede 17'si ev, 3'ü iş yeri olmak üzere 20 noktada su baskınları meydana geldi. Yoğun yağışla birlikte biriken sular nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Bodrum'da sağanak yaşamı durma noktasına getirdi: Otomobil denize sürüklendi!-4

Ekiplerin müdahalesi sonrası yollar tekrar trafiğe açıldı. Mazı Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle Hurma Deresi'nin debisi yükseldi, 1 otomobil denize sürüklendi.

Bodrum'da sağanak yaşamı durma noktasına getirdi: Otomobil denize sürüklendi!-5

İtfaiye, Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma (BAK), AFAD ve gönüllü ekipler tarafından bölgede kurtarma çalışması başlatıldı. Yalıkavak Mahallesi'nde istinat duvarı çöktü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. (Foto: DHA)Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. (Foto: DHA)

İlçede metrekareye 46 kilogram yağış düştü. Bölgede özellikle öğle saatlerinden itibaren yağışlı havanın tekrar etkili olması bekleniyor

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