Kapadokya'da 3 kişinin öldüğü peribacası faciasında yeni görüntü! 15 gün önce çekilen fotoğraf ortaya çıktı
Kapadokya'nın Göreme beldesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı peribacası faciasının ardından ihmal iddialarını güçlendiren yeni görüntüler ortaya çıktı. Olaydan 15 gün önce bölgede bulunan bir ziyaretçinin çektiği fotoğrafa ulaşıldı. Fotoğrafta, çöken yapının üzerindeki belirgin çatlağa rağmen güvenlik önlemi olarak yalnızca iki demire bağlanmış beyaz bir ip bulunduğu görüldü. Görgü tanığı Alihan Morçöl, "Yapıdaki çatlağı fark ettik ama tabii böyle bir facia yaşanacağı aklımıza gelmezdi." dedi. Uzman Serkan İçelli'nin facianın yaşandığı bölgeye ilişkin iki ay önce yaptığı uyarı da yeniden dikkat çekti.
Göreme Açık Hava Müzesi'nin otopark bölümünde aşırı yağışların ardından peribacasından kopan kaya parçalarının ziyaretçilerin üzerine düşmesiyle yaşanan felaketin ardından güvenlik önlemleri tartışma konusu oldu.
Nevşehir'in önemli turizm merkezlerinden Göreme Açık Hava Müzesi'nin otopark bölümünde 29 Ekim'de meydana gelen feci olayda, son günlerde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle aşınan bir peribacasından kaya parçaları koptu. Bölgede bulunan çok sayıda kişi koparak aşağı yuvarlanan kayaların altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkazda arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, Fransa vatandaşı Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert (37), Eray Tuna (31) ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna'nın (31) cansız bedenine ulaştı.
Yaralı olarak kurtarılan Fransız uyruklu aileden Nael Mgattaf (8) Mhemed Mgattaf (38), Isaac Ismael Mgattaf (3), ile Önder Demir (32) ve Gül Demir'in (29) ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, facianın gözle görüldüğü fotoğrafa ulaşıldı. Yapıdaki çatlağın dışarıdan fark edilebilecek durumda olması ise olayın önlenebilir olduğunu ve ihmaller zincirini gözler önüne serdi.
"GÜVENLİK ÖNLEMİ YETERSİZ"
14 Ekim'de ailesiyle birlikte Kapadokya tatiline giden Alihan Morçöl (32) bölgedeki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu belirterek, "İnsan trafiğinin çok yoğun olduğu bir bölge çünkü otopark kısmı. Müzeye girmek için o bölgeden mecburen geçmek zorundasınız.
Yapıdaki çatlağı fark ettik ama tabi böyle bir facia yaşanacağı aklımıza gelmezdi. Yapının önünde sadece iki inşaat demirine bağlanmış beyaz bir ip vardı. Hiçbir caydırıcılığı olmayan bir önlem.
İpin yanından geçip yıkılan yapının yanına rahatlıkla yaklaşabilirsiniz. Biz çok yukarıya çıkmadık belki yukarıda daha hasarlı yapılar vardır. Korkunç bir olay. Çok üzüldük, hepimizin başına gelebilir. Ölenlere Allah rahmet eylesin" dedi.
AYNI DURUMDA BAŞKA YAPILAR DA VAR
Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli'nin, yaklaşık 2 ay önce Kapadokya bölgesinde yıkılan peribacası yakınında çektiği video ise yeniden gündeme geldi.
Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada kaya oluşumlarının yapıları nedeniyle yağışlar ve rüzgarla zamanla zayıfladığını ve yıkılabileceğini söyleyen İçelli, "2 ay önce orada bir video çekmiştim, "burası kafamıza düşebilir" diye. Bugün göçen yer gibi birçok yerin olduğunu tespit ettik.
Bunları tespit edip doğaya uygun bir şekilde restore edebiliriz. Bir tehlike varsa bize diyor ki; 'ben geliyorum'. Yeter ki onun dilinden anlayın" ifadelerini kullandı.
Haber: Şule Tozcan