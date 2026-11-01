Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, facianın gözle görüldüğü fotoğrafa ulaşıldı. Yapıdaki çatlağın dışarıdan fark edilebilecek durumda olması ise olayın önlenebilir olduğunu ve ihmaller zincirini gözler önüne serdi.

Yaralı olarak kurtarılan Fransız uyruklu aileden Nael Mgattaf (8) Mhemed Mgattaf (38), Isaac Ismael Mgattaf (3), ile Önder Demir (32) ve Gül Demir'in (29) ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Facianın yaşandığı bölgeyi 14 Ekim'de ziyaret eden Alihan Morçöl'ün çektiği fotoğraf, güvenlik önlemlerinin yetersizliğini gözler önüne serdi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

"GÜVENLİK ÖNLEMİ YETERSİZ"

14 Ekim'de ailesiyle birlikte Kapadokya tatiline giden Alihan Morçöl (32) bölgedeki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu belirterek, "İnsan trafiğinin çok yoğun olduğu bir bölge çünkü otopark kısmı. Müzeye girmek için o bölgeden mecburen geçmek zorundasınız.

Yapıdaki çatlağı fark ettik ama tabi böyle bir facia yaşanacağı aklımıza gelmezdi. Yapının önünde sadece iki inşaat demirine bağlanmış beyaz bir ip vardı. Hiçbir caydırıcılığı olmayan bir önlem.

İpin yanından geçip yıkılan yapının yanına rahatlıkla yaklaşabilirsiniz. Biz çok yukarıya çıkmadık belki yukarıda daha hasarlı yapılar vardır. Korkunç bir olay. Çok üzüldük, hepimizin başına gelebilir. Ölenlere Allah rahmet eylesin" dedi.