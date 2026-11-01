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Küçükçekmece’de düğün salonunda bıçaklı kavga: Boğazından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Küçükçekmece’de bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine boğazından bıçaklanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Küçükçekmece’de düğün salonunda bıçaklı kavga: Boğazından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavga sırasında boğazından bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TARTIŞMA, BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Nebioğlu Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Düğün sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. (Foto: DHA)Düğün sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. (Foto: DHA)

Yaklaşık 1 saat sürdüğü belirtilen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında boğazından bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (Foto: DHA)Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (Foto: DHA)

Polis, kavganın çıkış nedenini belirlemek ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Asu Yıldız Tekin
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