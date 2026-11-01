Küçükçekmece'de düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavga sırasında boğazından bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. TARTIŞMA, BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ Olay, saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Nebioğlu Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Düğün sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. (Foto: DHA) Yaklaşık 1 saat sürdüğü belirtilen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında boğazından bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı. TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.