İstanbul Maratonu nedeniyle yollar kapatıldı! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü ne zaman açılacak?
İstanbul'da bugün düzenlenen 48. İstanbul Maratonu nedeniyle birçok yol araç trafiğine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yollarında saat 03.00 itibarıyla trafik akışı durdurulurken, Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü de saat 06.00'da çift yönlü olarak kapatıldı. Avrupa ve Anadolu yakalarında çok sayıda cadde ve bağlantı yolunu kapsayan düzenleme kapsamında sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Peki, İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak? İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...
İstanbul'da 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu nedeniyle trafik düzenlemesi uygulanmaya başlandı. Asya'dan Avrupa'ya uzanan parkurda gerçekleştirilecek yarış için megakentin iki yakasında çok sayıda yol araç trafiğine kapatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce alınan karar doğrultusunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantılarında saat 03.00'te başlayan kısıtlamalar, saat 06.00 itibarıyla Avrasya Tüneli, Galata Köprüsü ve maraton güzergahındaki diğer yolları da kapsadı.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ SAAT 03.00'TE TRAFİĞE KAPATILDI
Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve köprüye bağlantı sağlayan bazı yollar saat 03.00 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı.
Bu kapsamda Güney Zincirlikuyu ayrımı, Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası, Kuzey Ünalan-Ataşehir-Sabiha Gökçen ayrımları, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 kara yolu güney katılımı, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu ve Sait Çiftçi D-100 güney katılımları ile varyant üzerindeki bağlantı noktalarında trafik akışı durduruldu.
Kısıklı Caddesi ve Mahir İz Caddesi'nden Altunizade Köprüsü üzerinde D-100 kuzey yönüne katılımlar, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey yönüne bağlantı ile Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzey katılımı da trafiğe kapatıldı.
Bu noktalarda sürücüler Büyükdere, Balmumcu, Levent, Sarıyer, Çamlıca Bağlantı Yolu, Ünalan, Ataşehir ve Beşiktaş yönlerine sevk ediliyor.
AVRASYA TÜNELİ VE GALATA KÖPRÜSÜ DE KAPALI
Saat 06.00 itibarıyla Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü de çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.
Aynı saatten itibaren Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Kennedy ve Rauf Orbay caddelerinde çift yönlü trafik akışı durduruldu.
Havuzlu Kavşak Alt Geçidi, Ankara, Alemdar, Divanyolu, Ahırkapı, Genç Osman, Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Namık Kemal caddeleri ile Aksakal Sokağı da trafiğe kapatılan yerler arasında bulunuyor.
Bu bölgelerde sürücüler için D-100 kara yolu, Yeni Havaalanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, 10. Yıl Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Atatürk Bulvarı alternatif güzergah olarak belirlendi.
AVRUPA YAKASI'NDA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI?
Maraton kapsamında saat 06.00 itibarıyla Beşiktaş, Dolmabahçe, Kabataş, Karaköy ve çevresinde de çok sayıda yol araç trafiğine kapatıldı.
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı, TAT Towers önü, metrobüs durakları, Balmumcu tünel girişi, Balmumcu Kavşak, Merkez Komutanlığı, Yıldız, Serencebey, Dolmabahçe, Kabataş, Salı Pazarı, Fındıklı, Tophane, Kemeraltı ve Perşembe Pazarı'nda trafik akışı durduruldu.
Ayrıca Boğazkesen Caddesi, Kadırgalar Caddesi Altbaş ışıkları, Ressam Hamdibey, Bostancı Veli, Abbasağa, Mete Kavşağı, Bedri Karafakihoğlu, İnebolu, Akyol ve Hasfırın sokaklarında da trafik kısıtlaması uygulanıyor.
Sabancı Lisesi, Çiğdem, Beşiktaş İskele, İnönü Cadde Başı AKM ve İnönü Cadde MKE önü sokakları da trafiğe kapatılan noktalar arasında yer alıyor.
BEŞİKTAŞ, KARAKÖY VE DOLMABAHÇE'DE TRAFİK DÜZENLEMESİ
Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydanı, Karaköy Meydanı, Deniz Liman çıkışı, Revani Sokağı gelişi ve Mebusan Yokuşu Sokağı başında araç geçişine izin verilmiyor.
Boğazkesen Caddesi'nden Defterdar Yokuşu'na gidişler, Refik Saydam Caddesi ve Atatürk Köprüsü'nden Perşembe Pazarı'na girişler, Şişhane Meydanı'ndan Bankalar Caddesi'ne giriş ile Dereboyu Caddesi'nden Muvakkit Sokağı'na giriş de kapatıldı.
Çırağan, Tersane, Meclis-i Mebusan, Dolmabahçe, Kemeraltı, Necatibey ve Dolmabahçe Gazhane caddelerinde trafik akışı durduruldu.
Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı ışıklarından iniş istikameti, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydanı ile Yıldız ışıkları arası, Ortaköy Meydanı'ndan Beşiktaş yönü ve Palangalar ışıklarından Beşiktaş Meydanı yönüne geçişler de kapatıldı.
Bu noktalarda sürücüler Sarıyer, Zincirlikuyu, Balmumcu, Palangalar Caddesi, Taksim, Maçka, Tarlabaşı Bulvarı, Unkapanı Köprüsü, Akyol Sokağı, Defterdar Yokuşu, Divan Kavşağı, Asker Ocağı Caddesi, Okçu Musa Caddesi ve Kuruçeşme yönlerine sevk ediliyor.
ANADOLU YAKASI'NDA KAPATILAN YOLLAR
Anadolu Yakası'nda da saat 06.00 itibarıyla trafik tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprüsü'nden D-100 güney yönüne katılım ile Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 güney bağlantısı trafiğe kapatıldı.
Şile Yolu'nun Libadiye Kavşağı ile Kısıklı Caddesi arasındaki bölümü, Avrasya Tüneli D-100 kuzey yolu girişleri ve Mahir İz Caddesi'nin Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile Akagündüz Sokağı kavşağından sonraki kesiminde de araç geçişine izin verilmiyor.
Gümüşyolu Caddesi'nin Baba Nakkaş Sokağı kesişiminden, Yalıboyu Caddesi'nin Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden ve Abdullahağa Caddesi'nin Kuzguncuk Caddesi kesişiminden itibaren Beylerbeyi yönüne trafik akışı durduruldu.Abdullahağa Caddesi'nin Eski Çınar Sokağı kesişiminden Beylerbeyi yönüne ve Kısıklı Caddesi, Bağlaryolu Sokağı ile Nurbaba Sokağı kavşağından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne geçişler de kapatıldı.
İSTANBUL'DA ALTERNATİF GÜZERGAHLAR HANGİLERİ?
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?
İETT'nin 30 Ekim tarihli duyurusuna göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün saat 03.00 ile 15.00 arasında araç trafiğine kapalı kalması planlanıyor.
Maraton güzergahındaki diğer yolların da koşucuların geçişlerini tamamlamasının ardından kademeli olarak yeniden açılması ve tüm güzergahlarda trafik akışının en geç saat 16.00 itibarıyla normale dönmesi bekleniyor.
METROBÜS SEFERLERİNE MARATON DÜZENLEMESİ
Maraton nedeniyle metrobüs ulaşımında da değişikliğe gidildi.
İETT'nin açıklamasına göre Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında maraton süresince metrobüs seferleri yapılamayacak.
Seferler Söğütlüçeşme yönünde Beylikdüzü Son Durak-Mecidiyeköy, Beylikdüzü yönünde ise Zincirlikuyu-Beylikdüzü Son Durak arasında gerçekleştirilecek.
Yolcuların alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden geçen otobüs hatlarını, metro ve Marmaray bağlantılarını kullanabileceği belirtildi.
Acılı babadan yürek yakan sözler
Yol verme tartışmasında otomobile çarpıp kaçtı