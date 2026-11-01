İstanbul Maratonu nedeniyle Beşiktaş-Karaköy hattında yollar kapatıldı. (Foto: AA)

AVRUPA YAKASI'NDA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI?

Maraton kapsamında saat 06.00 itibarıyla Beşiktaş, Dolmabahçe, Kabataş, Karaköy ve çevresinde de çok sayıda yol araç trafiğine kapatıldı.

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı, TAT Towers önü, metrobüs durakları, Balmumcu tünel girişi, Balmumcu Kavşak, Merkez Komutanlığı, Yıldız, Serencebey, Dolmabahçe, Kabataş, Salı Pazarı, Fındıklı, Tophane, Kemeraltı ve Perşembe Pazarı'nda trafik akışı durduruldu.

Ayrıca Boğazkesen Caddesi, Kadırgalar Caddesi Altbaş ışıkları, Ressam Hamdibey, Bostancı Veli, Abbasağa, Mete Kavşağı, Bedri Karafakihoğlu, İnebolu, Akyol ve Hasfırın sokaklarında da trafik kısıtlaması uygulanıyor.

Sabancı Lisesi, Çiğdem, Beşiktaş İskele, İnönü Cadde Başı AKM ve İnönü Cadde MKE önü sokakları da trafiğe kapatılan noktalar arasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ, KARAKÖY VE DOLMABAHÇE'DE TRAFİK DÜZENLEMESİ

Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydanı, Karaköy Meydanı, Deniz Liman çıkışı, Revani Sokağı gelişi ve Mebusan Yokuşu Sokağı başında araç geçişine izin verilmiyor.

Boğazkesen Caddesi'nden Defterdar Yokuşu'na gidişler, Refik Saydam Caddesi ve Atatürk Köprüsü'nden Perşembe Pazarı'na girişler, Şişhane Meydanı'ndan Bankalar Caddesi'ne giriş ile Dereboyu Caddesi'nden Muvakkit Sokağı'na giriş de kapatıldı.

Çırağan, Tersane, Meclis-i Mebusan, Dolmabahçe, Kemeraltı, Necatibey ve Dolmabahçe Gazhane caddelerinde trafik akışı durduruldu.

Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı ışıklarından iniş istikameti, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydanı ile Yıldız ışıkları arası, Ortaköy Meydanı'ndan Beşiktaş yönü ve Palangalar ışıklarından Beşiktaş Meydanı yönüne geçişler de kapatıldı.

Bu noktalarda sürücüler Sarıyer, Zincirlikuyu, Balmumcu, Palangalar Caddesi, Taksim, Maçka, Tarlabaşı Bulvarı, Unkapanı Köprüsü, Akyol Sokağı, Defterdar Yokuşu, Divan Kavşağı, Asker Ocağı Caddesi, Okçu Musa Caddesi ve Kuruçeşme yönlerine sevk ediliyor.