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Büyükçekmece'de yol verme tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı: Otomobile arkadan çarpıp kaçtı!

Büyükçekmece Hadımköy Yolu Caddesi'nde yol verme nedeniyle çıkan tartışmada sürücülerden biri, diğerinin otomobiline arkadan çarparak olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Büyükçekmece'de yol verme tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı: Otomobile arkadan çarpıp kaçtı!

Büyükçekmece'de trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada sürücülerden biri, diğerinin otomobiline arkadan çarparak kaçtı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Video Oynatma İkonu Otomobile çarpıp kaçtı: O anlar kamerada

O anlar, aracı hasar gören sürücünün cep telefonu kamerasına kaydedildi. (Foto: DHA)O anlar, aracı hasar gören sürücünün cep telefonu kamerasına kaydedildi. (Foto: DHA)

TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİNE ÇARPTI

Olay, Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sağ şeride geçmek isteyen otomobil sürücüsü ile trafikteki diğer sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sürücülerden biri, diğerinin otomobiline arkadan çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananlar, otomobili hasar gören sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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