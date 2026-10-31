O anlar, aracı hasar gören sürücünün cep telefonu kamerasına kaydedildi. (Foto: DHA)

TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİNE ÇARPTI

Olay, Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sağ şeride geçmek isteyen otomobil sürücüsü ile trafikteki diğer sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sürücülerden biri, diğerinin otomobiline arkadan çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananlar, otomobili hasar gören sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.