Eyüpsultan'da sahibi olduğu iplik atölyesini ateşe veren Mehmet S. (35), olay yerine müdahale etmek için gelen polis ekiplerinin üzerine atölyede bulunan iplik bobinleri ve tahtalar attı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken şüpheli gözaltına alındı.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi (Foto: DHA) ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ Yangın, saat 18.00 sıralarında Defterdar Mahallesi Çaycılar Sokak'ta çıktı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mehmet S., sahibi olduğu iplik atölyesini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.