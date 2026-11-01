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Eyüpsultan’da atölyesini yaktı, polise bobin yağdırdı! Saldırgan şüpheliye gözaltı

Eyüpsultan’da sahibi olduğu iplik atölyesini ateşe veren 35 yaşındaki Mehmet S. , müdahale için gelen polis ekiplerinin üzerine iplik bobinleri ve tahtalar fırlattı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken şüpheli gözaltına alındı.

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Eyüpsultan’da atölyesini yaktı, polise bobin yağdırdı! Saldırgan şüpheliye gözaltı

Eyüpsultan'da sahibi olduğu iplik atölyesini ateşe veren Mehmet S. (35), olay yerine müdahale etmek için gelen polis ekiplerinin üzerine atölyede bulunan iplik bobinleri ve tahtalar attı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken şüpheli gözaltına alındı.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi (Foto: DHA)Olay yerine polis ekipleri sevk edildi (Foto: DHA)

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, saat 18.00 sıralarında Defterdar Mahallesi Çaycılar Sokak'ta çıktı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mehmet S., sahibi olduğu iplik atölyesini ateşe verdi.

Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Şüpheli polislerin üzerine tahta fırlattı (Foto: DHA)Şüpheli polislerin üzerine tahta fırlattı (Foto: DHA)

POLİSLERİN ÜZERİNE BOBİN VE TAHTA FIRLATTI

Yangın sırasında Mehmet S., atölyede bulunan iplik bobinlerini ve tahtaları aşağıdaki polis ekiplerinin üzerine fırlattı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de su sıkarak şüpheliye müdahale etti.

Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu kontrol altına alınan Mehmet S. gözaltına alındı.

Emniyet ekipleri inceleme başlattı (Foto: DHA)Emniyet ekipleri inceleme başlattı (Foto: DHA)

ŞÜPHELİYE SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Binadan indirilen Mehmet S.'ye bu sırada çevrede bulunan bir kişi saldırmaya çalıştı. Gözaltına alınan iki şüpheli polis merkezine götürülürken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Çevrede bulunan bir vatandaş olay anını anlattı (Foto: DHA)Çevrede bulunan bir vatandaş olay anını anlattı (Foto: DHA)

"NE BULDUYSA AŞAĞI ATTI"

Yaşananlar sırasında çevrede bulunan Ömer Faruk Kaya, "Yangını gördüm, indim baktım. Adamın biri yukarıdan bir şeyler atıyordu. İplik bobinleri attı, ne bulduysa attı. Sonra polisler gözaltına aldı." dedi.

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