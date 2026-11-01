Ankara’nın yeni nefes alanına hafta sonu akını! Beştepe Millet Ormanı dolup taştı
Ankara’da 29 Ekim’de ziyarete açılan Beştepe Millet Ormanı, hafta sonunda ziyaretçilerin akınına uğradı. Yaklaşık 92 futbol sahası büyüklüğündeki alan, yürüyüş parkurları, tematik bahçeleri, çocuk oyun alanları ve Türk Devletleri Medeniyet Parkı ile her yaştan ziyaretçiyi ağırladı.
Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından oluşturulan Beştepe Millet Ormanı, hafta sonunda ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.
29 EKİM'DE ZİYARETE AÇILDI
OGM tarafından Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde 645 bin metrekarelik alanda oluşturulan Beştepe Millet Ormanı, 29 Ekim'de ziyarete açıldı.
Alana 410 bin yeni fidan dikilirken, mevcut bitkilerle birlikte yaklaşık 750 bin ağaç ve çalı bulunuyor. Yaklaşık 92 futbol sahası büyüklüğündeki alanın 285 bin metrekarelik bölümünü ise çim alanlar oluşturuyor.
HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDİYOR
Tematik bahçeleri, yürüyüş ve spor güzergâhları, çocuk oyun parkları, orman okulu ve kültürel mirasın minyatür örnekleriyle farklı yaş gruplarına hitap eden Beştepe Millet Ormanı, ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sunuyor.
TÜRK DEVLETLERİ MEDENİYET PARKI DA İLGİ GÖRDÜ
Hafta sonunda Beştepe Millet Ormanı ile içerisindeki Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nı ziyaret edenler, alanda oluşturulan sosyal tesisler ve sunulan imkânlardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Ziyaretçiler, Beştepe Millet Ormanı'nda bol bol fotoğraf çektirdi. Parktaki çocuk oyun alanları da yoğun ilgi görürken, bazı çocuklar aileleriyle birlikte kaykay alanında zaman geçirerek eğlendi.