Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından oluşturulan Beştepe Millet Ormanı, hafta sonunda ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Beştepe Millet Ormanı yoğun ilgi görmeye devam ediyor (Foto: DHA)

29 EKİM'DE ZİYARETE AÇILDI

OGM tarafından Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde 645 bin metrekarelik alanda oluşturulan Beştepe Millet Ormanı, 29 Ekim'de ziyarete açıldı.

Alana 410 bin yeni fidan dikilirken, mevcut bitkilerle birlikte yaklaşık 750 bin ağaç ve çalı bulunuyor. Yaklaşık 92 futbol sahası büyüklüğündeki alanın 285 bin metrekarelik bölümünü ise çim alanlar oluşturuyor.