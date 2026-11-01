UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Ankara’nın yeni nefes alanına hafta sonu akını! Beştepe Millet Ormanı dolup taştı

Ankara’da 29 Ekim’de ziyarete açılan Beştepe Millet Ormanı, hafta sonunda ziyaretçilerin akınına uğradı. Yaklaşık 92 futbol sahası büyüklüğündeki alan, yürüyüş parkurları, tematik bahçeleri, çocuk oyun alanları ve Türk Devletleri Medeniyet Parkı ile her yaştan ziyaretçiyi ağırladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ankara’nın yeni nefes alanına hafta sonu akını! Beştepe Millet Ormanı dolup taştı

Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından oluşturulan Beştepe Millet Ormanı, hafta sonunda ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Beştepe Millet Ormanı yoğun ilgi görmeye devam ediyor (Foto: DHA)Beştepe Millet Ormanı yoğun ilgi görmeye devam ediyor (Foto: DHA)

29 EKİM'DE ZİYARETE AÇILDI

OGM tarafından Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde 645 bin metrekarelik alanda oluşturulan Beştepe Millet Ormanı, 29 Ekim'de ziyarete açıldı.

Alana 410 bin yeni fidan dikilirken, mevcut bitkilerle birlikte yaklaşık 750 bin ağaç ve çalı bulunuyor. Yaklaşık 92 futbol sahası büyüklüğündeki alanın 285 bin metrekarelik bölümünü ise çim alanlar oluşturuyor.

Ziyaretçiler memnuniyet duyduklarını ifade ettiler (Foto: DHA)Ziyaretçiler memnuniyet duyduklarını ifade ettiler (Foto: DHA)

HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDİYOR

Tematik bahçeleri, yürüyüş ve spor güzergâhları, çocuk oyun parkları, orman okulu ve kültürel mirasın minyatür örnekleriyle farklı yaş gruplarına hitap eden Beştepe Millet Ormanı, ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sunuyor.

Her yaş grubunun ortak alanı haline geldi. (Foto: DHA)Her yaş grubunun ortak alanı haline geldi. (Foto: DHA)

TÜRK DEVLETLERİ MEDENİYET PARKI DA İLGİ GÖRDÜ

Hafta sonunda Beştepe Millet Ormanı ile içerisindeki Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nı ziyaret edenler, alanda oluşturulan sosyal tesisler ve sunulan imkânlardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Ziyaretçiler, Beştepe Millet Ormanı'nda bol bol fotoğraf çektirdi. Parktaki çocuk oyun alanları da yoğun ilgi görürken, bazı çocuklar aileleriyle birlikte kaykay alanında zaman geçirerek eğlendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’nın yeni nefes alanına hafta sonu akını! Beştepe Millet Ormanı dolup taştı-5 Ankara’nın yeni nefes alanına hafta sonu akını! Beştepe Millet Ormanı dolup taştı-6 Ankara’nın yeni nefes alanına hafta sonu akını! Beştepe Millet Ormanı dolup taştı-7

Düzce'de korkutan kaza! Hafif ticari araç TIR'a arkadan çarptı: 3 kişi yaralandı
SONRAKİ HABER

Düzce'de zincirleme kaza!
Simla Öğütcü
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler