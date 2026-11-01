Tarkan, iklim krizi için dünyaya çağrıda bulundu. (Foto: AA)

Tarkan konuya ilişkin şunları söyledi:

"Doğanın kendi içindeki eşsiz ekolojik düzenine, her şeyin birbiriyle kurduğu muazzam uyuma ve ahenge hep hayranlık duydum. Bugün doğanın insan eliyle hızla yok ediliyor olması ve bu gidişatı değiştirmek için yeterince harekete geçilmemesi beni derinden üzüyor. Bu yok oluşa alışmak ve göz yummak ise benim için hiçbir zaman bir seçenek olmadı. Hep birlikte bu olumsuz gidişatı değiştirebileceğimize olan inancımla, yıllar önce Uyan şarkımı bu duygu ve niyetle yazdım.

Bugün, aynı inanç ve umutla, kasım ayında ülkemizde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31Türkiye için Uyan'ı İngilizce sözlerle ve yeni bir müzikal uyarlamayla yeniden hazırladım. Amacım, dünyaya doğanın sesi olmak ve hepimize bir kez daha harekete geçme çağrısı yapmak. Dünyanın iklim krizine birlikte çözüm aramak için bir araya geleceği bu önemli buluşmada en büyük dileğim, WAKE UP çağrımın daha fazla insana ulaşması ve hepimizi harekete geçirmesi."

Herkesi ortak sorumluluğa davet eden Tarkan, "Dünyamıza sahip çıkmak, hepimizin en temel görevi ve sorumluluğudur. Zamanımız daralıyor. Çok geç olmadan harekete geçmeliyiz. Uyanmaktan ve uyuyanları uyandırmaktan başka çaremiz yok. Ve ben hâlâ inanıyorum: İnanırsak ve el ele verirsek her şey mümkün" dedi.