Lösemiyle mücadele eden Ahmet Cemal Müftüoğlugil ile Celal Karadağ'ın tedavi süreci, uygun donörlerin bağıştan vazgeçmesiyle sekteye uğradı. Celal Karadağ için yüzde 100 uyumlu 3 donörün vazgeçmesinin ardından, yüzde 60 uyumlu olan babası Hakan Karadağ donör oldu ve kök hücre nakli gerçekleştirildi. Müftüoğlugil'e de yeni bir vericinin bulunmasının ardından kemik iliği nakli yapıldı. Ankara'daki LÖSANTE Hastanesi'nde tedavi gören iki genç, zorlu sürecin ardından aynı gün nakil ünitesinden çıktı. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Ahmet Cemal Müftüoğlugil'e (18), bacağında küçük kırmızı noktaları fark etmesi üzerine başvurduğu hastanede 13 Şubat'ta lösemi tanısı konuldu. Ankara'daki Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) ait LÖSANTE Hastanesi'nde tedavi altına alınan Müftüoğlugil, eğitimini de aksatmadan devam ettirip liseyi bitirdi ve ABD'deki Harvard Üniversitesi'nden tam burslu kabul aldığını öğrendi.

Ahmet Cemal Müftüoğlugil, “Biyoloji araştırmalarına devam etmek istiyorum. Harvard eğitiminden sonra ülkeme dönmek istiyorum” dedi. (Foto: Takvim Foto Arşiv) İKİ DONÖR VAZGEÇTİ Müftüoğlugil için yapılan taramalarda 2 tam uyumlu kemik iliği donörü bulundu. Ancak ikisi de bağıştan vazgeçti. Büyük yıkım yaşayan Müftüoğlugil, biyoloji eğitimi için ABD'ye gitme hayalini ertelemek zorunda kaldı. Müftüoğlugil için LÖSEV'in çağrısıyla TÜRKÖK aracılığıyla yaklaşık 1 ay sonra yeni bir verici bulundu. 8 Ekim'de başarılı bir operasyonla kemik iliği nakli yapılan Müftüoğlugil, önceki gün "Harvard senin, gurur bizim", "Game over kanser, level geçildi", "Kök hücreyle filizlenen umutlar şimdi çiçek açıyor" yazılı pankartlarla karşılandı. Müftüoğlugil için arkadaşları, şarkıcı Rafet El Roman'ın "Macera Dolu Amerika" şarkısıyla mutluluğuna ortak oldu.