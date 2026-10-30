Donörler geri çekildi, umut aileden geldi: İki genç nakille sağlığına kavuştu
Lösemi teşhisi konulan Ahmet Cemal Müftüoğlugil ile Celal Karadağ, tedavi sürecinde uygun donörlerin bağıştan vazgeçmesi üzerine zorlu günler yaşadı. Karadağ’a yüzde 60 uyumlu olan babası Hakan Karadağ’dan kök hücre nakli yapılırken, Müftüoğlugil de uygun vericinin bulunmasının ardından kemik iliği nakli oldu. Ankara’daki LÖSANTE Hastanesi’nde tedavileri tamamlanan iki genç, nakil ünitesinden birlikte çıktı.
Lösemiyle mücadele eden Ahmet Cemal Müftüoğlugil ile Celal Karadağ'ın tedavi süreci, uygun donörlerin bağıştan vazgeçmesiyle sekteye uğradı.
Celal Karadağ için yüzde 100 uyumlu 3 donörün vazgeçmesinin ardından, yüzde 60 uyumlu olan babası Hakan Karadağ donör oldu ve kök hücre nakli gerçekleştirildi.
Müftüoğlugil'e de yeni bir vericinin bulunmasının ardından kemik iliği nakli yapıldı. Ankara'daki LÖSANTE Hastanesi'nde tedavi gören iki genç, zorlu sürecin ardından aynı gün nakil ünitesinden çıktı.
İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Ahmet Cemal Müftüoğlugil'e (18), bacağında küçük kırmızı noktaları fark etmesi üzerine başvurduğu hastanede 13 Şubat'ta lösemi tanısı konuldu.
Ankara'daki Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) ait LÖSANTE Hastanesi'nde tedavi altına alınan Müftüoğlugil, eğitimini de aksatmadan devam ettirip liseyi bitirdi ve ABD'deki Harvard Üniversitesi'nden tam burslu kabul aldığını öğrendi.
İKİ DONÖR VAZGEÇTİ
Müftüoğlugil için yapılan taramalarda 2 tam uyumlu kemik iliği donörü bulundu.
Ancak ikisi de bağıştan vazgeçti. Büyük yıkım yaşayan Müftüoğlugil, biyoloji eğitimi için ABD'ye gitme hayalini ertelemek zorunda kaldı.
Müftüoğlugil için LÖSEV'in çağrısıyla TÜRKÖK aracılığıyla yaklaşık 1 ay sonra yeni bir verici bulundu. 8 Ekim'de başarılı bir operasyonla kemik iliği nakli yapılan Müftüoğlugil, önceki gün "Harvard senin, gurur bizim", "Game over kanser, level geçildi", "Kök hücreyle filizlenen umutlar şimdi çiçek açıyor" yazılı pankartlarla karşılandı. Müftüoğlugil için arkadaşları, şarkıcı Rafet El Roman'ın "Macera Dolu Amerika" şarkısıyla mutluluğuna ortak oldu.
Bir mucize hikâyesi de Adana'dan geldi. Lösemiyle mücadele eden Celal Karadağ, 3 donörün kök hücre vermekten vazgeçmesiyle büyük yıkım yaşadı. Babası Hakan Karadağ'dan yapılan kök hücre nakliyle hayata tutundu.
Adana'da 2023'te halsizlik, yorgunluk ve gece terlemesi şikâyetleriyle hastaneye başvuran Celal Karadağ'a (19) lösemi tanısı konuldu.
LÖSANTE Hastanesi'nde tedaviyle hastalığı atlatan Karadağ, bu süreçte eğitiminden de vazgeçmedi. Karadağ, LÖSEV Koleji'nde son sınıfı yatılı okuyarak liseyi tamamladı. Ancak geçen yıl 27 Ağustos'ta hastalık yeniden nüksetti. Bu kez tedavi kapsamında kök hücre süreci başlatıldı. Yüzde 100 uyumlu bulunan 3 donör adayı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek kök hücre vermekten vazgeçti.
Fabrikada işçi olarak çalışan babası Hakan Karadağ'ın doku uyumu yüzde 60 çıktı ve donör olabileceği belirlendi. 9 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonla nakil gerçekleşti.
Müftüoğlugil ve arkadaşı Karadağ, nakil ünitesinden birlikte çıktı. 20 şehirden gelen 60'tan fazla iyileşmiş genç, sağlık çalışanları, arkadaşları ve ailesi tarafından turuncu balonlarla karşılandı.
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