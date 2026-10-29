Stewart'ın sözcüsü Kelly Bush Novak, yaptığı açıklamada, oyuncunun Alzheimer ve demansla mücadelesinin ardından Los Angeles'ta hayatını kaybettiğini bildirdi. Novak, Stewart'ın hastalık sürecini "kısa ve dokunaklı bir yolculuk" olarak nitelendirdi.

BİLİM KURGU DÜNYASININ SEVİLEN YÜZÜ

Stewart, "X-Men" film serisinde Profesör Charles Xavier, "Star Trek: Yeni Nesil" projesinde ise Kaptan Jean-Luc Picard karakterlerine hayat vermesiyle tanınıyordu.

Kariyerinin önemli bir bölümünü tiyatro sahnesinde de geçiren Stewart, Shakespeare'in eserlerinde Claudius ve Macbeth gibi karakterleri canlandırmıştı.

Patrick Stewart'ın alzheimer hastalığı ile mücadele ettiği belirtildi.

PATRİCK STEWART KİMDİR?

İngiliz oyuncu Patrick Stewart, 1994 yılında vizyona giren Star Trek Generations filminde ve yedi sezon boyunca yayınlanan Star Trek: The Next Generation dizisinde Kaptan Jean-Luc Picard'a hayat verdi. Bu karakterle uluslararası çapta tanınan Stewart, yıllar sonra Star Trek: Picard dizisinde yeniden aynı rolle izleyici karşısına çıktı. Dizinin üçüncü sezonunun ardından Picard karakterine veda etti.

Ünlü oyuncu, X-Men film serisinde canlandırdığı Profesör Charles Xavier karakteriyle de sinema tarihine adını yazdırdı.