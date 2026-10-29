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Star Trek ve X-Men'in efsane oyuncusu Patrick Stewart 86 yaşında hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni

Bilim kurgu dünyasının unutulmaz isimlerinden Patrick Stewart'tan sevenlerini üzen haber geldi. Star Trek'te Kaptan Jean-Luc Picard, X-Men serisinde Profesör Charles Xavier karakterlerine hayat veren 86 yaşındaki İngiliz oyuncunun Los Angeles'ta hayatını kaybettiği bildirildi. Stewart'ın sözcüsü, ünlü oyuncunun Alzheimer ve demansla mücadelesinin ardından yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Star Trek ve X-Men'in efsane oyuncusu Patrick Stewart 86 yaşında hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni

Bilim kurgu dünyasının unutulmaz isimlerinden İngiliz oyuncu Patrick Stewart 86 yaşında yaşamını yitirdi.

ALZHEİMER VE DEMANSLA MÜCADELE ETTİ

Stewart'ın sözcüsü Kelly Bush Novak, yaptığı açıklamada, oyuncunun Alzheimer ve demansla mücadelesinin ardından Los Angeles'ta hayatını kaybettiğini bildirdi. Novak, Stewart'ın hastalık sürecini "kısa ve dokunaklı bir yolculuk" olarak nitelendirdi.

İngiliz oyuncu Patrick Stewart 86 yaşında yaşamını yitirdi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)İngiliz oyuncu Patrick Stewart 86 yaşında yaşamını yitirdi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

BİLİM KURGU DÜNYASININ SEVİLEN YÜZÜ

Stewart, "X-Men" film serisinde Profesör Charles Xavier, "Star Trek: Yeni Nesil" projesinde ise Kaptan Jean-Luc Picard karakterlerine hayat vermesiyle tanınıyordu.

Kariyerinin önemli bir bölümünü tiyatro sahnesinde de geçiren Stewart, Shakespeare'in eserlerinde Claudius ve Macbeth gibi karakterleri canlandırmıştı.

Patrick Stewart'ın alzheimer hastalığı ile mücadele ettiği belirtildi.Patrick Stewart'ın alzheimer hastalığı ile mücadele ettiği belirtildi.

PATRİCK STEWART KİMDİR?

İngiliz oyuncu Patrick Stewart, 1994 yılında vizyona giren Star Trek Generations filminde ve yedi sezon boyunca yayınlanan Star Trek: The Next Generation dizisinde Kaptan Jean-Luc Picard'a hayat verdi. Bu karakterle uluslararası çapta tanınan Stewart, yıllar sonra Star Trek: Picard dizisinde yeniden aynı rolle izleyici karşısına çıktı. Dizinin üçüncü sezonunun ardından Picard karakterine veda etti.

Ünlü oyuncu, X-Men film serisinde canlandırdığı Profesör Charles Xavier karakteriyle de sinema tarihine adını yazdırdı.

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