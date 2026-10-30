İzmir, 30 Ekim 2020'de deprem felaketi yaşadı. 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz enkaz altında kaldı. İki kardeş ne yazık ki kurtarılamadı. Anne Tülin Batmaz, evlatlarının adına Sayra ve Çınar Vakfı'nı kurdu. Vakıf, eğitim, kültür ve sosyal yardım alanlarında çok sayıda projeye imza attı.

Vakfın başkanlığını sürdüren Batmaz, bir çocuğun ya da gencin hayatına dokunmanın uzun soluklu bir sorumluluk getirdiğini, ulaştıkları kişilerin kişisel ve mesleki gelişimlerini eğitim hayatları boyunca desteklediklerini belirtti.

YENİ PROJELER YOLDA

Batmaz, vakıf bünyesinde oluşturdukları gençlik konseyi aracılığıyla gençlerin karar mekanizmalarında aktif rol almasını sağladıklarını aktardı. Gençlere yönelik yeni projeler hazırladıklarını söyledi.