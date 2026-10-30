İzmir depreminde evlatlarını kaybeden anneden örnek davranış! Yıllar sonra aldığı karar duygulandırdı
Tülin Batmaz, İzmir depreminde ikiz evlatlarını kaybetti. Onların adına kurduğu vakıfla iyilik hareketi başlattı. Eğitimden sosyal yardıma uzanan projelerle çocukların ve gençlerin hayatına dokunan Batmaz, tüm mal varlığını da vasiyetiyle vakfa bıraktı.
İzmir, 30 Ekim 2020'de deprem felaketi yaşadı. 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz enkaz altında kaldı. İki kardeş ne yazık ki kurtarılamadı. Anne Tülin Batmaz, evlatlarının adına Sayra ve Çınar Vakfı'nı kurdu. Vakıf, eğitim, kültür ve sosyal yardım alanlarında çok sayıda projeye imza attı.
Vakfın başkanlığını sürdüren Batmaz, bir çocuğun ya da gencin hayatına dokunmanın uzun soluklu bir sorumluluk getirdiğini, ulaştıkları kişilerin kişisel ve mesleki gelişimlerini eğitim hayatları boyunca desteklediklerini belirtti.
YENİ PROJELER YOLDA
Batmaz, vakıf bünyesinde oluşturdukları gençlik konseyi aracılığıyla gençlerin karar mekanizmalarında aktif rol almasını sağladıklarını aktardı. Gençlere yönelik yeni projeler hazırladıklarını söyledi.
MİRASI ARTIK VAKFIN
Tülin Batmaz, evlat kaybının ardından acıyla birlikte anlamlı bir amaç etrafında kenetlendiklerini vurguladı. Evlatları Sayra ve Çınar'a duyduğu sevginin, başka çocukların yanında durma iradesini beslediğini dile getirdi. "Bu nedenle tüm mal varlığımı vasiyetimle vakfa bıraktım." dedi.