Çanakkale'de direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 2 kişi hayatını kaybetti
Çanakkale’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldığı feci kazada, sürücü Efehan Uzkuç ile yanındaki Efe Serin olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin incelemesinin ardından cenazeler otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çanakkale'de otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarptığı kazada sürücü Efehan Uzkuç ile yanındaki Efe Serin hayatını kaybetti.
OTOMOBİL REFÜJE ÇARPTI
Kaza, saat 02.00 sıralarında Çanakkale 15 Temmuz Otogarı'nın karşısında meydana geldi. Lapseki-Çanakkale istikametine seyir halinde olan Efehan Uzkuç yönetimindeki 17 TC 009 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil ikiye ayrıldı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Efehan Uzkuç ile yanındaki Efe Serin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan Efehan Uzkuç'un ölüm haberini alan yakınları, kaza yerinde sinir krizi geçirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.