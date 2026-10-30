Düzce'de hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, emekli maaşını kentten çektiğinin belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ( Foto: İHA)

MAAŞI ÇEKTİ DÜĞMEYE BASILDI

Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis ekipleri, şahsın Darıcı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki tek odalı dairede saklandığını belirledi. Apartmanın aile apartmanı olduğu ancak şahsın burada yaşayan kişilerle herhangi bir akrabalık bağının bulunmadığı öğrenildi.

EVİN BAHÇESİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Bölgede gerçekleştirilen fiziki takibin ardından polis ekipleri, 29 Ekim Perşembe günü harekete geçti. İ.S., kaldığı evin bahçesinde kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakalandı.