Düzce'de 14 yıldır aranan firari hükümlü emekli maaşını çekince yakalandı: Sahte kimlik oyununu parmak izi bozdu
Düzce'de kasten yaralama suçundan hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan firari hükümlü, emekli maaşını kentten çektiğinin belirlenmesi üzerine polis ekiplerinin takibine takıldı. Darıcı Mahallesi'nde saklandığı evin bahçesinden kaçmaya çalışırken yakalanan İ.S., kendisini sahte isimle tanıtarak kimliğini gizlemeye çalıştı. Gerçek kimliği mobil parmak izi cihazıyla tespit edilen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Düzce'de hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan firari hükümlü, emekli maaşını kentten çektiğinin belirlenmesi sonucu düzenlenen operasyonla yakalandı.
Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2009 yılında işlediği kasten yaralama suçu nedeniyle 2012'de 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan İ.S.'nin yakalanması için çalışma yürüttü. Firari hükümlünün izini süren ekipler, şahsın iletişim kurabileceği yakınlarını takibe aldı. Araştırmalarda, İ.S.'nin emekli maaşını Düzce'den çektiği tespit edildi.
MAAŞI ÇEKTİ DÜĞMEYE BASILDI
Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis ekipleri, şahsın Darıcı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki tek odalı dairede saklandığını belirledi. Apartmanın aile apartmanı olduğu ancak şahsın burada yaşayan kişilerle herhangi bir akrabalık bağının bulunmadığı öğrenildi.
EVİN BAHÇESİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Bölgede gerçekleştirilen fiziki takibin ardından polis ekipleri, 29 Ekim Perşembe günü harekete geçti. İ.S., kaldığı evin bahçesinde kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakalandı.
SAHTE KİMLİK KULLANDI, PARMAK İZİNDEN YAKALANDI
Yakalandığında kendisini "Ali Osman Karagül" olarak tanıtan şahsın gerçek kimliği de polis ekiplerinin mobil parmak izi cihazıyla yaptığı sorgulama sonucunda ortaya çıktı. Şahsın, 14 yıldır aranan ve hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S. olduğu kesinleşti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.S., Çilimli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.