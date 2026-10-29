Her yaştan vatandaş katıldı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) BİNLERCE KİŞİ CUMHURİYET'İN 103.YILI İÇİN KOŞTU İki ayrı kategoride düzenlenen Osmangazi Cumhuriyet Koşusu'nda, 10 kilometrelik parkur ve 5 kilometrelik Halk Koşusu'na toplam 6 bin 500 koşucu katıldı. Tarihi organizasyonda profesyonel sporcular ve vatandaşlar, hem yarışmanın heyecanını yaşadı hem de Körfez'in eşsiz manzarasının tadını çıkardı. 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda mücadele eden katılımcılar, Cumhuriyet coşkusunu sporla birleştirdi.

Çok sayıda sporcu etkinliğe katıldı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) NEFES KESEN YARIŞMADA DERECE ELDE EDENLER Osmangazi Köprüsü'nde gerçekleşen 10 kilometrelik profesyonel sporcu koşusunda; kadınlarda Elida Jelimo Korir birinci, Emebet Ejigu Bizuneh ikinci, Sümeyye Erol üçüncü oldu. Erkeklerde ise Ramazan Baştuğ birinciliği, Adel Mechaal ikinciliği, Ali Kaya üçüncülüğü elde etti. 5 kilometrelik halk maratonunda genel klasmanda kadınlarda Zehra Baysal birinci, Melek Yıldız ikinci, Esma Nur Yıldız üçüncü oldu. Erkeklerde ise Ege Berk Keskin birinciliği, Mehmet Can Kapağan ikinciliği, Mehmet Uslu üçüncülüğü elde etti.

Köprüde 29 Ekim coşkusu yaşandı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) BÜYÜKAKIN: GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN BİR KÖPRÜ Böylesi önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Cumhuriyetimizi geçmişten geleceğe uzanan bir köprü üzerinde kutlamak istedik. Osmangazi Köprüsü'nün hizmete girişinin 10'uncu yılı ile Cumhuriyetimizin 103'üncü yılını bir araya getirdik. İnşallah yakın zamanda geleneksel 'Osmangazi Cumhuriyet Koşusu' ismini de alacağız. İstiyoruz ki dünyanın en önemli koşularından biri olsun. Spor organizasyonlarıyla çevreye dair kararlılığımızı, gençliğin ve halkın sporla buluşmasını aynı potada bir araya getiriyoruz" dedi.