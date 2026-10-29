Rehine krizi sonrası Özel Harekat devreye girdi (Foto: DHA)

Evden gelen yardım çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada bir fırsatını bulan N.D., oğlunun elinden kurtulup kendini dışarı attı.