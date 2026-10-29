Kahramanmaraş'ta korku dolu anlar: Annesini bıçakla rehin alan şüpheli Özel Harekat operasyonuyla gözaltına alındı
Kahramanmaraş’ta para istediği annesi N.D.’den olumsuz yanıt alan uyuşturucu etkisindeki A.D., kadını bıçakla rehin aldı. Komşuların ihbarıyla polis ekipleri sevk edilirken, talihsiz kadın oğlunun dalgınlığından faydalanıp kaçmayı başardı. Çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunan şüpheli, Özel Harekât polislerinin operasyonuyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta para istediği annesi N.D.'yi uyuşturucu etkisinde bıçakla rehin alan A.D., Özel Harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. N.D., kendisinden para isteyen oğlu A.D.'ye olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. A.D. kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle annesini bıçakla rehin aldı.
Evden gelen yardım çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada bir fırsatını bulan N.D., oğlunun elinden kurtulup kendini dışarı attı.
Çatıya çıkıp aşağı atlayacağını söyleyen A.D., polislerin yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına olumsuz yanıt verince Özel Harekat polisleri istendi.
A.D., Özel Harekât ekiplerini görünce elindeki bıçağı aşağı attı. Yakalanıp gözaltına alınan A.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. N.D. ise oğlundan şikayetçi oldu.