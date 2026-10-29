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Kahramanmaraş'ta korku dolu anlar: Annesini bıçakla rehin alan şüpheli Özel Harekat operasyonuyla gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ta para istediği annesi N.D.’den olumsuz yanıt alan uyuşturucu etkisindeki A.D., kadını bıçakla rehin aldı. Komşuların ihbarıyla polis ekipleri sevk edilirken, talihsiz kadın oğlunun dalgınlığından faydalanıp kaçmayı başardı. Çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunan şüpheli, Özel Harekât polislerinin operasyonuyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş'ta korku dolu anlar: Annesini bıçakla rehin alan şüpheli Özel Harekat operasyonuyla gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta para istediği annesi N.D.'yi uyuşturucu etkisinde bıçakla rehin alan A.D., Özel Harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. N.D., kendisinden para isteyen oğlu A.D.'ye olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. A.D. kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle annesini bıçakla rehin aldı.

Rehine krizi sonrası Özel Harekat devreye girdi (Foto: DHA)Rehine krizi sonrası Özel Harekat devreye girdi (Foto: DHA)

Evden gelen yardım çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada bir fırsatını bulan N.D., oğlunun elinden kurtulup kendini dışarı attı.

Çatıya çıkan şahıs özel harekatın operasyonuyla gözaltına alındı (Foto: DHA)Çatıya çıkan şahıs özel harekatın operasyonuyla gözaltına alındı (Foto: DHA)

Çatıya çıkıp aşağı atlayacağını söyleyen A.D., polislerin yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına olumsuz yanıt verince Özel Harekat polisleri istendi.

Bıçakla rehin alınan kadın oğlundan şikayetçi oldu (Foto: DHA)Bıçakla rehin alınan kadın oğlundan şikayetçi oldu (Foto: DHA)

A.D., Özel Harekât ekiplerini görünce elindeki bıçağı aşağı attı. Yakalanıp gözaltına alınan A.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. N.D. ise oğlundan şikayetçi oldu.

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