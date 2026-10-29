29 Ekim toplu taşıma tarifesi: Otobüs, metro ve vapurlar ücretsiz mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma araçları kapılarını ücretsiz açıyor. Otobüs, metro, metrobüs ve vapurların yanı sıra Marmaray ile Başkentray da gün boyu bedelsiz hizmet verecek. Ancak İstanbul'da geçerli tek bir kritik şart ve ücret alınmaya devam edecek istisna güzergahlar bulunuyor.
Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümünde İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma araçları kapılarını ücretsiz açıyor. 29 Ekim Perşembe günü milyonlarca yolcu; otobüs, metro, metrobüs ve vapur seferlerinden gün boyunca herhangi bir ücret ödemeden yararlanabiliyor.
İSTANBUL'DA KART KİŞİSELLEŞTİRME KURALI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat edebilmek için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmiş olması gerekiyor. Kartını kişiselleştirmeyen kullanıcılar bu haktan faydalanamıyor.
ÜCRETSİZ TARİFENİN DIŞINDA KALAN GÜZERGAHLAR
İstanbul'daki bayram uygulaması tüm hatları kapsamıyor. Havalimanı bağlantıları, ada seferleri ve nostaljik hatlarda mevcut ücret tarifesi geçerliliğini koruyor.
MARMARAY, BAŞKENTRAY VE İZBAN DA ÜCRETSİZ