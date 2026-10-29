Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümünde İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma araçları kapılarını ücretsiz açıyor. 29 Ekim Perşembe günü milyonlarca yolcu; otobüs, metro, metrobüs ve vapur seferlerinden gün boyunca herhangi bir ücret ödemeden yararlanabiliyor.

İSTANBUL'DA KART KİŞİSELLEŞTİRME KURALI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat edebilmek için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmiş olması gerekiyor. Kartını kişiselleştirmeyen kullanıcılar bu haktan faydalanamıyor.