UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

29 Ekim toplu taşıma tarifesi: Otobüs, metro ve vapurlar ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma araçları kapılarını ücretsiz açıyor. Otobüs, metro, metrobüs ve vapurların yanı sıra Marmaray ile Başkentray da gün boyu bedelsiz hizmet verecek. Ancak İstanbul'da geçerli tek bir kritik şart ve ücret alınmaya devam edecek istisna güzergahlar bulunuyor.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
29 Ekim toplu taşıma tarifesi: Otobüs, metro ve vapurlar ücretsiz mi?

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümünde İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma araçları kapılarını ücretsiz açıyor. 29 Ekim Perşembe günü milyonlarca yolcu; otobüs, metro, metrobüs ve vapur seferlerinden gün boyunca herhangi bir ücret ödemeden yararlanabiliyor.

İSTANBUL'DA KART KİŞİSELLEŞTİRME KURALI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat edebilmek için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmiş olması gerekiyor. Kartını kişiselleştirmeyen kullanıcılar bu haktan faydalanamıyor.

İSTANBUL'DA ÜCRETSİZ SEFER DÜZENLEYEN ARAÇLAR
  • İETT otobüsleri
  • Metrobüs
  • Metro İstanbul hatları
  • Tramvay hatları
  • Şehir Hatları vapurları

29 Ekim toplu taşıma tarifesi: Otobüs, metro ve vapurlar ücretsiz mi?-2

ÜCRETSİZ TARİFENİN DIŞINDA KALAN GÜZERGAHLAR

İstanbul'daki bayram uygulaması tüm hatları kapsamıyor. Havalimanı bağlantıları, ada seferleri ve nostaljik hatlarda mevcut ücret tarifesi geçerliliğini koruyor.

ÜCRETSİZ GEÇİŞ KAPSAMI DIŞINDAKİ HATLAR
  • Adalar hatları
  • Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı
  • Karaköy-Beyoğlu Tünel
  • SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı - Kadıköy
  • SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı - Taksim
  • 139 Üsküdar - Şile
  • 139A Üsküdar - Şile / Ağva VIP

MARMARAY, BAŞKENTRAY VE İZBAN DA ÜCRETSİZ

ŞEHİR İÇİ RAYLI SİSTEMLER
Ulaşım kolaylığı yalnızca belediyeye bağlı ağlarla sınırlı kalmıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı denetimindeki şehir içi raylı sistem hatları da 29 Ekim boyunca bedelsiz hizmet veriyor.
İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı gün boyu yolculardan ücret almıyor. Karar diğer büyükşehirlere de yansıyor; Ankara'da Başkentray, İzmir'de ise İZBAN seferleri bayram süresince ücretsiz olarak çalışıyor.

Elazığ'da 29 Ekim! Yaşlı adam "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla gözyaşlarına boğuldu
SONRAKİ HABER

Ölürüm Türkiyem şarkısıyla gözyaşlarına boğuldu
Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler