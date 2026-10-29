Olay, merkez Seyhan ilçesinin Meydan Mahallesi'nde yaşayan E.D.'nin, cinsel istismara uğradığını belirterek polise şikayette bulunmasıyla başladı. Polis ekipleri, genç kızı beden muayenesi yapılması için Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Adana Şehir Hastanesi’nde silahlı saldırı. (Foto:İHA)

GECE BOYUNCA ARANAN ŞÜPHELİ BOŞ ODADA BULUNDU

Polis ekipleri ve hastanenin güvenlik görevlileri, şüpheliyi bulmak için gece boyunca arama yaptı. Sabah saat 07.00 sıralarında M.D.'nin, beyin cerrahisi bölümündeki boş bir odada saklandığı belirlendi.

Polisin teslim olma çağrısına uymayan şüpheli, silahla ateş açtı. Bunun üzerine hastaneye özel harekat polisleri sevk edildi.