Adana’da hastanede silahlı saldırı: Kızını öldürmek isteyen baba operasyonla yakalandı
Adana’da cinsel istismara uğradığı iddiasıyla polise başvuran kızını hastanede öldürmek isteyen M.D. (47), silahla ateş açtıktan sonra hastane içinde saklandı. Gece boyunca aranan şüpheli, sabah saatlerinde bulunduğu boş odada özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Genç kız devlet korumasına alındı.
Olay, merkez Seyhan ilçesinin Meydan Mahallesi'nde yaşayan E.D.'nin, cinsel istismara uğradığını belirterek polise şikayette bulunmasıyla başladı. Polis ekipleri, genç kızı beden muayenesi yapılması için Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü.
POLİS GENÇ KIZI KORUMAYA ALDI
Durumu öğrenen baba M.D., otomobiliyle hastaneye geldi. Yanındaki silahı çekerek kızını öldürmek isteyen şüpheliye karşı harekete geçen polis ekipleri, genç kızı kurtarıp hastane içinde koruma altına aldı.
Hastanenin camlarına ateş açan M.D. ise binaya girerek izini kaybettirdi.
GECE BOYUNCA ARANAN ŞÜPHELİ BOŞ ODADA BULUNDU
Polis ekipleri ve hastanenin güvenlik görevlileri, şüpheliyi bulmak için gece boyunca arama yaptı. Sabah saat 07.00 sıralarında M.D.'nin, beyin cerrahisi bölümündeki boş bir odada saklandığı belirlendi.
Polisin teslim olma çağrısına uymayan şüpheli, silahla ateş açtı. Bunun üzerine hastaneye özel harekat polisleri sevk edildi.
ÖZEL HAREKAT MÜDAHALESİYLE GÖZALTINA ALINDI
Özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan M.D., gözaltına alındı. Babasının saldırısından polis tarafından kurtarılan genç kız ise devlet korumasına alındı.
Polisin, E.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
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