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Adana’da hastanede silahlı saldırı: Kızını öldürmek isteyen baba operasyonla yakalandı

Adana’da cinsel istismara uğradığı iddiasıyla polise başvuran kızını hastanede öldürmek isteyen M.D. (47), silahla ateş açtıktan sonra hastane içinde saklandı. Gece boyunca aranan şüpheli, sabah saatlerinde bulunduğu boş odada özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Genç kız devlet korumasına alındı.

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Adana’da hastanede silahlı saldırı: Kızını öldürmek isteyen baba operasyonla yakalandı

Olay, merkez Seyhan ilçesinin Meydan Mahallesi'nde yaşayan E.D.'nin, cinsel istismara uğradığını belirterek polise şikayette bulunmasıyla başladı. Polis ekipleri, genç kızı beden muayenesi yapılması için Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Adana’da kızını öldürmek isteyen baba hastaneye ateş açtı. (Foto:İHA)Adana’da kızını öldürmek isteyen baba hastaneye ateş açtı. (Foto:İHA)

POLİS GENÇ KIZI KORUMAYA ALDI

Durumu öğrenen baba M.D., otomobiliyle hastaneye geldi. Yanındaki silahı çekerek kızını öldürmek isteyen şüpheliye karşı harekete geçen polis ekipleri, genç kızı kurtarıp hastane içinde koruma altına aldı.

Hastanenin camlarına ateş açan M.D. ise binaya girerek izini kaybettirdi.

Adana Şehir Hastanesi’nde silahlı saldırı. (Foto:İHA)Adana Şehir Hastanesi’nde silahlı saldırı. (Foto:İHA)

GECE BOYUNCA ARANAN ŞÜPHELİ BOŞ ODADA BULUNDU

Polis ekipleri ve hastanenin güvenlik görevlileri, şüpheliyi bulmak için gece boyunca arama yaptı. Sabah saat 07.00 sıralarında M.D.'nin, beyin cerrahisi bölümündeki boş bir odada saklandığı belirlendi.

Polisin teslim olma çağrısına uymayan şüpheli, silahla ateş açtı. Bunun üzerine hastaneye özel harekat polisleri sevk edildi.

Adana’da kızını öldürmek isteyen baba özel harekat operasyonuyla yakalandı. (Foto: İHA)Adana’da kızını öldürmek isteyen baba özel harekat operasyonuyla yakalandı. (Foto: İHA)

ÖZEL HAREKAT MÜDAHALESİYLE GÖZALTINA ALINDI

Özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan M.D., gözaltına alındı. Babasının saldırısından polis tarafından kurtarılan genç kız ise devlet korumasına alındı.

Polisin, E.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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