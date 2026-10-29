Polis ekipleri, saldırının asıl hedefinin başka bir döviz bürosu olup olmadığını da araştırıyor. (Foto: DHA)

ŞÜPHELİ ESKİ FATİH KARAGÜMRÜK BAŞKANININ OĞLU ÇIKTI

Soruşturma kapsamında saldırıda kullanılan aracın, tutuklanan şüphelilerden K.F.E.'nin annesi H.E. adına kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli K.F.E.'nin babasının ise eski Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Y.E. olduğu belirlendi.

ASIL HEDEF BAŞKA BİR DÖVİZ BÜROSU MUYDU?

Polis ekipleri, saldırının hedefindeki döviz bürosuna ilişkin farklı bir ihtimal üzerinde de duruyor.

Kurşunlanan iş yeriyle aynı adreste bulunan başka bir döviz bürosunun sahibi O.G.'nin daha önce iflas ettiği, piyasaya yüksek miktarda borcunun bulunduğu ve alacaklılarıyla sık sık tartıştığı öğrenildi.

Bu bilgiler doğrultusunda saldırının asıl hedefinin O.G.'ye ait döviz bürosu olabileceği değerlendiriliyor.