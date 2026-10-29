Kadıköy saldırısında 5 tutuklama! Eski kulüp başkanının oğlu da aralarında
İstanbul Kadıköy'de bir döviz bürosuna düzenlenen silahlı saldırının ardından kaçan 5 şüpheli, Sakarya'da saklandıkları bungalov otelde yakalandı. Saldırıda kullanılan araca çalıntı plaka takıldığı belirlenirken, tutuklanan şüphelilerden K.F.E.'nin babasının eski Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Y.E. olduğu ortaya çıktı. Öte yandan saldırının asıl hedefinin başka bir döviz bürosu olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ekim'de bir döviz bürosuna gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Döviz bürosunu kurşunladıktan sonra çalıntı plakalı araçla kaçan şüphelilerin izini süren polis ekipleri, Sakarya'da düzenledikleri operasyonla 5 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı, 28 Ekim'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Döviz bürosu saldırısında 5 tutuklama
DÖVİZ BÜROSUNU KURŞUNLAYIP ARAÇLA KAÇTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim'de Kadıköy'de bulunan bir döviz bürosuna yönelik silahlı saldırının aydınlatılması için çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde kimliği belirsiz bir kişinin döviz bürosuna silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı belirlendi.
Şüphelinin kısa mesafede kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden kaçtığı tespit edildi.
ARACA ÇALINTI PLAKA TAKMIŞLAR
Saldırının ardından kaçış güzergahını inceleyen ekipler, olayda kullanılan araca, saldırı öncesinde başka bir araçtan çalınan plakanın takıldığını belirledi.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak yürütülen çalışmalarda aracın gerçek plakası tespit edildi.
Bu tespitin ardından araç sahibinin ve saldırıyla bağlantılı şüphelilerin kimliklerine ulaşıldı.
ŞÜPHELİ ESKİ FATİH KARAGÜMRÜK BAŞKANININ OĞLU ÇIKTI
Soruşturma kapsamında saldırıda kullanılan aracın, tutuklanan şüphelilerden K.F.E.'nin annesi H.E. adına kayıtlı olduğu ortaya çıktı.
Şüpheli K.F.E.'nin babasının ise eski Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Y.E. olduğu belirlendi.
ASIL HEDEF BAŞKA BİR DÖVİZ BÜROSU MUYDU?
Polis ekipleri, saldırının hedefindeki döviz bürosuna ilişkin farklı bir ihtimal üzerinde de duruyor.
Kurşunlanan iş yeriyle aynı adreste bulunan başka bir döviz bürosunun sahibi O.G.'nin daha önce iflas ettiği, piyasaya yüksek miktarda borcunun bulunduğu ve alacaklılarıyla sık sık tartıştığı öğrenildi.
Bu bilgiler doğrultusunda saldırının asıl hedefinin O.G.'ye ait döviz bürosu olabileceği değerlendiriliyor.
SAKARYA'DA BUNGALOV OTELDE YAKALANDILAR
Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelilerin Sakarya'da faaliyet gösteren bir bungalov otelde konakladıkları tespit edildi.
Bunun üzerine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Ekim'de Sakarya'daki adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda K.F.E. (27), A.K.Ç. (37), A.G. (30), Y.D. (42) ve F.E.K. (32) isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 28 Ekim'de adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Tutuklanan şüpheliler işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.