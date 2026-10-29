ŞİKAYET ÜZERİNE POLİS HAREKETE GEÇTİ

Serbest bırakılmasının ardından Kuştepe Polis Merkezi Amirliği'ne giden Mehmet Eren A., kendisini zorla kaçırıp darbeden ve parasını alan kişilerden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kazaya karışan otomobilin plakasından şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Yapılan araştırmada, sürücünün götürüldüğü evde Burak P.'nin (27) yaşadığı tespit edildi. Mehmet Eren A. da kendisine gösterilen fotoğraftan Burak P.'yi teşhis etti.