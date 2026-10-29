Taksim'de kaza yapan servis şoförünün başına gelmeyen kalmadı! Önce kaçırıldı, ardından 80 bin lirası gasbedildi
İstanbul Taksim'de servis minibüsüyle otomobilin çarpışmasının ardından yaşanan olayda, kazaya karışan iki kişi tarafından zorla kaçırılan servis sürücüsü, bir evde darbedilerek 80 bin lirasından oldu. Olayın ardından yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim'de meydana gelen trafik kazası, gasp olayına dönüştü. Servis minibüsü sürücüsü Mehmet Eren A. (27), kazaya karıştığı otomobildeki iki kişi tarafından zorla alıkonuldu. Şişli'deki bir eve götürülerek darbedilen sürücünün toplam 80 bin lirasını gasbettiği belirlenen iki şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.
KAZANIN ARDINDAN POLİS ÇAĞIRILMASINI İSTEMEDİ
Olay, 24 Ekim Cumartesi günü saat 05.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Eren A.'nın kullandığı servis minibüsü, ters yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Maddi hasarlı kazanın ardından otomobilde bulunan kişiler polis çağırmak istedi. Şüphelilerin iddiasına göre servis şoförü, alkollü olduğunu ve trafik polisinin gelmesi halinde işini kaybedeceğini belirterek polis çağırılmamasını istedi.
ZORLA EVE GÖTÜRÜP 80 BİN LİRASINI GASBETTİLER
Kazanın ardından otomobildeki iki kişi, Mehmet Eren A.'yı zorla araçlarına bindirerek Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'ndeki bir eve götürdü.
Burada sürücüyü alıkoyarak darbeden şüpheliler, telefonunu elinden alıp internet bankacılığı üzerinden 40 bin lira nakit avans çektirdi. Bununla da yetinmeyen şüpheliler, sürücünün ağabeyinden 40 bin lira daha havale yapmasını istedi.
Toplam 80 bin lirayı hesaplarına aktaran şüpheliler, Mehmet Eren A.'yı bir alışveriş merkezinin yakınında bırakarak uzaklaştı.
ŞİKAYET ÜZERİNE POLİS HAREKETE GEÇTİ
Serbest bırakılmasının ardından Kuştepe Polis Merkezi Amirliği'ne giden Mehmet Eren A., kendisini zorla kaçırıp darbeden ve parasını alan kişilerden şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine harekete geçen Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kazaya karışan otomobilin plakasından şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Yapılan araştırmada, sürücünün götürüldüğü evde Burak P.'nin (27) yaşadığı tespit edildi. Mehmet Eren A. da kendisine gösterilen fotoğraftan Burak P.'yi teşhis etti.
GASP ŞÜPHELİSİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis ekipleri, Burak P. ile olay sırasında otomobili kullandığı belirlenen Hüseyin S.'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı.
Yapılan incelemelerde Burak P.'nin emniyete 13, Hüseyin S.'nin ise 2 geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.
Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Burak P. ve Hüseyin S., çıkarıldıkları mahkemece 'Yağma' (gasp) suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.