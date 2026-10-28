Soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte uzun namlulu silahlar ve çok sayıda mermi de ele geçirildi. Sapanca'da bir villaya düzenlenen operasyonda ise 1 şüphelinin bahçe duvarından kaçmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Yemek götüren kuryeye silahlı saldırı (Foto: DHA)

Pendik'te 15 Ekim Perşembe günü meydana gelen olayda otomobilde bekleyen Yusuf Dal (20), aracın arkasından ateş açılması üzerine ağır yaralandı. Motokurye olduğu öğrenilen Yusuf Dal'ın İstanbul'da etkili olan sağanak sırasında motosiklet kullanımının yasaklanması nedeniyle otomobille yemek siparişi götürdüğü evin önünde saldırıya uğradığı belirlendi. Dal'ın kendisi gibi motokurye olan arkadaşı A.B. tarafından ağır yaralı olarak bulunduğu ve hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Dal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bilgisi de edinildi.

20 YAŞINDAKİ KURYENİN YANLIŞLIKLA VURULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis Yusuf Dal'ın herhangi bir tehdit almadığını ve düşmanı olmadığını belirledi. Dal'ın arkadaşıyla yemek getirdiği dairede yaşayan iş insanı E.Ş. sorgulandı. E.Ş. bazı kişilerin telefonla arayarak kendisinden para istediğini ve tehdit edildiğini söyledi. Bunun üzerine asıl hedefin E.Ş. olduğu, şüphelilerin kuryelerin kullandığı otomobili E.Ş.'nin kullandığı araç zannedip yaylım ateşi açtıkları tespit edildi.