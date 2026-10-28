Olay, 19 Eylül Cumartesi günü saat 22.35 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten çıktıktan sonra eşiyle birlikte 34 PJE 343 plakalı motosikletiyle evine giden Bayram K.'nın önünde, iddiaya göre hızla ilerleyen K 6490 BP Bulgaristan plakalı otomobil sürücüsü aniden fren yaptı. Bayram K.'nin, "Burada bu kadar hızlı kullanılır mı" diyerek tepki göstermesi üzerine otomobilde bulunan Bülent Y. (47) ve Eray Ö. (45) araçtan indi.Taraflar arasında tartışma çıktı. Bayram K., 2 kişinin üzerine yürüyerek kendisine saldırdığını, bu nedenle telefonuyla görüntü çekmeye başladığını belirtti.

İstanbul Kağıthane'de eşiyle birlikte motosikletle evine giden Bayram K. (24), önünde ani fren yaptığını öne sürdüğü Bulgaristan plakalı otomobil sürücüsüne tepki gösterince taraflar arasında tartışma çıktı. Araçtan inen 2 kişi motosikletliye saldırırken içlerinden biri, "Seni buraya gömerim" ve "Oğlum bak seni öldürürüm" diyerek tehditte bulundu.

Kağıthane'de Bulgaristan plakalı araçtan inen şahıslar tehdit savurdu (Foto: DHA - Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)

"SENİ BURAYA GÖMERİM"

Tartışma sırasında siyah gömlekli kişi, kendisini görüntüleyen motosikletliye, "Ne çekiyorsun. Benim canım yanmış bak acile gidiyorum. Seni buraya gömerim. Kapat onu" diye bağırdı. Motosikletlinin, "Kusura bakma diyoruz" cümleleri üzerine tartışma devam etti. Siyah gömlekli kişi, "Ben ölseydim ne olacaktı. Eşim var yanımda" diye konuştu.

"Seni gömerim" tehdidi kamerada

"BAK SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Motosikletlinin, "Geldin, üstüme geldin abi" sözleri üzerine diğer kişi, "Kim üstüne geldi senin" diyerek tepki gösterdi. Siyah gömlekli kişi ise motosikletliye iki kez, "Oğlum bak seni öldürürüm" diyerek tehditte bulundu. Bayram K.'nın eşi ise, "16 saat çalıştık, yorgunuz, eve gidip yemek yiyeceğiz" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.