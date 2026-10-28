Üsküdar'da 2 İETT otobüsü çarpıştı. (Foto: DHA)

4 YOLCU HAFİF YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otobüslerde bulunan 4 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Her iki otobüste de hasar oluşurken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN