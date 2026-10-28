Üsküdar’da İETT otobüsleri çarpıştı: Kazada otobüslerdeki 4 kişi yaralandı
Göztepe Köprüsü’nde durağa yanaşan özel halk otobüsü, durakta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada hafif yaralanan 4 yolcuya olay yerinde müdahale edildi.
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Kaza, saat 14.15 sıralarında Göztepe Köprüsü'nde, Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HO 3349 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, durağa yanaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu durakta bekleyen 34 TN 1806 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı.
4 YOLCU HAFİF YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle otobüslerde bulunan 4 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
Her iki otobüste de hasar oluşurken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam