Geleneksel kıyafetleriyle dikkati çeken grubun hareketleri, çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi. Kaydı alan kişinin anlam veremediğini söylediği görüntüler daha sonra sosyal medyada paylaşıldı.

YAHUDİLER NEDEN SOKAK ORTASINDA ZIPLADI?

Dans etmek, el çırpmak ve zıplamak gibi hareketler, Yahudiliğin Hasidik geleneğinde dinî uygulamalara eşlik edebiliyor. Habad hareketinin kaynaklarında bu uygulamalar, Hasidizmin kurucusu Baal Şem Tov'un sevinçle ibadet etme anlayışıyla ilişkilendiriliyor.

BAZI TOPLULUKLARDA GÜNLÜK UYGULAMA

Hasidizmin Breslov kolunda dans, yalnızca özel günlerle sınırlı kalmıyor. Breslov Araştırma Enstitüsünün yayımladığı bilgilere göre, bu geleneğe bağlı sinagoglarda sabah ve akşam dualarının ardından dans ediliyor.

Enstitü, el çırpma ve dans etme uygulamalarını dinî sevinç anlayışıyla açıklıyor. Birlikte dinî metin okunduktan sonra da benzer uygulamalara yer veriliyor.

GÜRÇEŞME'DE DİNÎ ZİYARET NOKTASI

Görüntülerin çekildiği Gürçeşme Musevi Mezarlığı'nda, Yahudi din adamı Hayim Palaçi'nin kabri bulunuyor.

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün aktardığına göre, Palaçi'nin kabri, mezarlıktaki arınma havuzu ve Bet Hillel Sinagogu, öğrencileri tarafından "Pırlanta Üçgeni" olarak adlandırılıyor ve Yahudiler tarafıdan ziyaret ediliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN