İzmir’de zıplayan Yahudiler kamerada! Kayda alan vatandaş anlam veremedi
İzmir’in Konak ilçesinde, Gürçeşme Musevi Mezarlığı çevresinde bir grup Yahudinin sokakta zıplayarak yaptığı hareketler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri çeken vatandaş, “Nasıl bir model olduklarını anlayamadık valla” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi Gürçeşme Musevi Mezarlığı çevresinde bir grup Yahudi, sokak ortasında ritmik şekilde zıplarken görüntülendi.
Geleneksel kıyafetleriyle dikkati çeken grubun hareketleri, çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi. Kaydı alan kişinin anlam veremediğini söylediği görüntüler daha sonra sosyal medyada paylaşıldı.
YAHUDİLER NEDEN SOKAK ORTASINDA ZIPLADI?
Dans etmek, el çırpmak ve zıplamak gibi hareketler, Yahudiliğin Hasidik geleneğinde dinî uygulamalara eşlik edebiliyor. Habad hareketinin kaynaklarında bu uygulamalar, Hasidizmin kurucusu Baal Şem Tov'un sevinçle ibadet etme anlayışıyla ilişkilendiriliyor.
BAZI TOPLULUKLARDA GÜNLÜK UYGULAMA
Hasidizmin Breslov kolunda dans, yalnızca özel günlerle sınırlı kalmıyor. Breslov Araştırma Enstitüsünün yayımladığı bilgilere göre, bu geleneğe bağlı sinagoglarda sabah ve akşam dualarının ardından dans ediliyor.
Enstitü, el çırpma ve dans etme uygulamalarını dinî sevinç anlayışıyla açıklıyor. Birlikte dinî metin okunduktan sonra da benzer uygulamalara yer veriliyor.
GÜRÇEŞME'DE DİNÎ ZİYARET NOKTASI
Görüntülerin çekildiği Gürçeşme Musevi Mezarlığı'nda, Yahudi din adamı Hayim Palaçi'nin kabri bulunuyor.
İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün aktardığına göre, Palaçi'nin kabri, mezarlıktaki arınma havuzu ve Bet Hillel Sinagogu, öğrencileri tarafından "Pırlanta Üçgeni" olarak adlandırılıyor ve Yahudiler tarafıdan ziyaret ediliyor.