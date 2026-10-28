Beşiktaş, Şişli, Fatih, Avcılar ve Esenyurt kararacak! İşte 30 Ekim BEDAŞ elektrik kesintisi haritası
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 30 Ekim Cuma günü 12 ilçede 8 saate varan planlı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ; Fatih, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Esenyurt ve Avcılar'ın da aralarında bulunduğu kesinti haritasını duyurdu. İşte elektrik kesintisi saatleri ve mahalle listesi.
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 30 Ekim Cuma günü 12 ilçede geniş kapsamlı planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke yenileme ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında Avcılar, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Kağıthane ve Güngören'in de aralarında bulunduğu çok sayıda mahallede kesintilerin 8 saate kadar süreceğini duyurdu. Peki, elektrikler ne zaman gelecek, hangi sokaklar etkilenecek? İşte 30 Ekim BEDAŞ ilçe ilçe planlı elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve detayları...
BEDAŞ DUYURDU: AVRUPA YAKASI'NDA 12 İLÇE KARARACAK
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından paylaşılan 30 Ekim Cuma gününe ait çalışma programına göre, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 12 ilçede yatırım ve bakım çalışmaları yürütülecek. Kesintilerin saat dilimleri ve süreleri mahallelere göre değişkenlik gösterecek.
FATİH'TE KESİNTİLER GECE YARISI BAŞLIYOR
Fatih ilçesinde planlı elektrik kesintileri gece saatleri itibarıyla başlayacak. BEDAŞ verilerine göre:
Rüstempaşa ve Tahtakale Mahalleleri: Saat 00.00 ile 06.00 arasında elektrik verilemeyecek. (Etkilenen caddeler: Hasırcılar, Marpuççular, Sabuncuhanı, Fındıkçılar ve Tomruk çevresi).
Ayvansaray Mahallesi: Kesintiler sabah 09.00'da başlayıp 17.00'ye kadar (8 saat) devam edecek.
BEŞİKTAŞ, ŞİŞLİ, KAĞITHANE VE GÜNGÖREN KESİNTİ SAATLERİ
Beşiktaş: Levent Mahallesi'nde Ebulula Mardin, Fulyalı ve Ülgen sokakları çevresinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrikler kesik olacak.
Şişli: Kuştepe Mahallesi'ndeki birçok adreste 09.00-15.00 saatleri arasında 6 saatlik planlı kesinti uygulanacak.
Kağıthane: Çeliktepe ve Seyrantepe mahallelerinde çalışmalar iki ayrı grupta yürütülecek. Elektrikler bazı bölgelerde 09.00-15.00, bazı yerlerde ise 09.00-17.00 saatleri arasında kesilecek.
Güngören: Kesinti mesaisi sabah saat 07.30'da Güven Mahallesi ile başlayacak. Gün boyu Sanayi, Merkez, Akıncılar ve Mareşal Çakmak mahallelerinde kademeli olarak 17.00'ye kadar sürecek.
İLÇE İLÇE 30 EKİM PLANLI KESİNTİ LİSTESİ
Avcılar: Ambarlı Mahallesi'nde 09.00-17.00, Yeşilkent Mahallesi'nde 13.30-17.00 saatleri arasında.
Bağcılar: 15 Temmuz Mahallesi'nde 09.00-17.00 saatleri arasında.
Bayrampaşa: Kartaltepe, Yıldırım, Muratpaşa, Ortamahalle ve Vatan mahallelerinde 09.30-15.00 saatleri arasında.
Esenler: Namık Kemal ve Çifte Havuzlar mahallelerinde 8 saatlik (09.00-17.00) kesinti, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 10.00-14.00 saatleri arasında.
Esenyurt: Cumhuriyet ve Mehterçeşme mahallelerinde 09.00-17.00 saatleri arasında.
Küçükçekmece: Gültepe ve İnönü mahallelerinde 09.00-16.00 saatleri arasında farklı zaman dilimlerinde 3'er saatlik kesintiler.
Sarıyer: Huzur Mahallesi'nin farklı bölgelerinde 09.00-15.00 ve 09.00-17.00 saatleri arasında.
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
BEDAŞ, anlık arıza ve planlı çalışma sürelerindeki değişikliklere karşı vatandaşları kurumsal kanalları takip etmeleri konusunda uyardı.
İstanbullular, ikamet ettikleri ilçe, mahalle ve sokak bilgisiyle elektrik kesintisi detaylarına şu kanallardan ulaşabilir:
- BEDAŞ resmi web sitesi: İnternet sitesinde yer alan "Planlı Kesintiler" sekmesinden bina numarasına kadar arama yapabilirsiniz.
- ALO 186 Çağrı Merkezi: 7/24 hizmet veren arıza ve bilgi hattını arayabilirsiniz.
- Sosyal medya: BEDAŞ'ın kurumsal X (Twitter) ve müşteri hizmetleri hesapları üzerinden güncel duyuruları takip edebilirsiniz.