İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 30 Ekim Cuma günü 12 ilçede geniş kapsamlı planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke yenileme ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında Avcılar, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Kağıthane ve Güngören'in de aralarında bulunduğu çok sayıda mahallede kesintilerin 8 saate kadar süreceğini duyurdu. Peki, elektrikler ne zaman gelecek, hangi sokaklar etkilenecek? İşte 30 Ekim BEDAŞ ilçe ilçe planlı elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve detayları...

BEDAŞ DUYURDU: AVRUPA YAKASI'NDA 12 İLÇE KARARACAK

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından paylaşılan 30 Ekim Cuma gününe ait çalışma programına göre, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 12 ilçede yatırım ve bakım çalışmaları yürütülecek. Kesintilerin saat dilimleri ve süreleri mahallelere göre değişkenlik gösterecek.

30 Ekim Cuma günü elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler: Avcılar

Bağcılar

Bayrampaşa

Beşiktaş

Esenler

Esenyurt

Fatih

Güngören

Kağıthane

Küçükçekmece

Sarıyer

Şişli

FATİH'TE KESİNTİLER GECE YARISI BAŞLIYOR

Fatih ilçesinde planlı elektrik kesintileri gece saatleri itibarıyla başlayacak. BEDAŞ verilerine göre:

Rüstempaşa ve Tahtakale Mahalleleri: Saat 00.00 ile 06.00 arasında elektrik verilemeyecek. (Etkilenen caddeler: Hasırcılar, Marpuççular, Sabuncuhanı, Fındıkçılar ve Tomruk çevresi).

Ayvansaray Mahallesi: Kesintiler sabah 09.00'da başlayıp 17.00'ye kadar (8 saat) devam edecek.

BEŞİKTAŞ, ŞİŞLİ, KAĞITHANE VE GÜNGÖREN KESİNTİ SAATLERİ

Beşiktaş: Levent Mahallesi'nde Ebulula Mardin, Fulyalı ve Ülgen sokakları çevresinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrikler kesik olacak.

Şişli: Kuştepe Mahallesi'ndeki birçok adreste 09.00-15.00 saatleri arasında 6 saatlik planlı kesinti uygulanacak.

Kağıthane: Çeliktepe ve Seyrantepe mahallelerinde çalışmalar iki ayrı grupta yürütülecek. Elektrikler bazı bölgelerde 09.00-15.00, bazı yerlerde ise 09.00-17.00 saatleri arasında kesilecek.

Güngören: Kesinti mesaisi sabah saat 07.30'da Güven Mahallesi ile başlayacak. Gün boyu Sanayi, Merkez, Akıncılar ve Mareşal Çakmak mahallelerinde kademeli olarak 17.00'ye kadar sürecek.