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Beşiktaş, Şişli, Fatih, Avcılar ve Esenyurt kararacak! İşte 30 Ekim BEDAŞ elektrik kesintisi haritası

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 30 Ekim Cuma günü 12 ilçede 8 saate varan planlı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ; Fatih, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Esenyurt ve Avcılar'ın da aralarında bulunduğu kesinti haritasını duyurdu. İşte elektrik kesintisi saatleri ve mahalle listesi.

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Beşiktaş, Şişli, Fatih, Avcılar ve Esenyurt kararacak! İşte 30 Ekim BEDAŞ elektrik kesintisi haritası

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 30 Ekim Cuma günü 12 ilçede geniş kapsamlı planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke yenileme ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında Avcılar, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Kağıthane ve Güngören'in de aralarında bulunduğu çok sayıda mahallede kesintilerin 8 saate kadar süreceğini duyurdu. Peki, elektrikler ne zaman gelecek, hangi sokaklar etkilenecek? İşte 30 Ekim BEDAŞ ilçe ilçe planlı elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve detayları...

BEDAŞ DUYURDU: AVRUPA YAKASI'NDA 12 İLÇE KARARACAK

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından paylaşılan 30 Ekim Cuma gününe ait çalışma programına göre, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 12 ilçede yatırım ve bakım çalışmaları yürütülecek. Kesintilerin saat dilimleri ve süreleri mahallelere göre değişkenlik gösterecek.

30 Ekim Cuma günü elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler:
  • Avcılar
  • Bağcılar
  • Bayrampaşa
  • Beşiktaş
  • Esenler
  • Esenyurt
  • Fatih
  • Güngören
  • Kağıthane
  • Küçükçekmece
  • Sarıyer
  • Şişli

FATİH'TE KESİNTİLER GECE YARISI BAŞLIYOR

Fatih ilçesinde planlı elektrik kesintileri gece saatleri itibarıyla başlayacak. BEDAŞ verilerine göre:

Rüstempaşa ve Tahtakale Mahalleleri: Saat 00.00 ile 06.00 arasında elektrik verilemeyecek. (Etkilenen caddeler: Hasırcılar, Marpuççular, Sabuncuhanı, Fındıkçılar ve Tomruk çevresi).

Ayvansaray Mahallesi: Kesintiler sabah 09.00'da başlayıp 17.00'ye kadar (8 saat) devam edecek.

BEŞİKTAŞ, ŞİŞLİ, KAĞITHANE VE GÜNGÖREN KESİNTİ SAATLERİ

Beşiktaş: Levent Mahallesi'nde Ebulula Mardin, Fulyalı ve Ülgen sokakları çevresinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrikler kesik olacak.

Şişli: Kuştepe Mahallesi'ndeki birçok adreste 09.00-15.00 saatleri arasında 6 saatlik planlı kesinti uygulanacak.

Kağıthane: Çeliktepe ve Seyrantepe mahallelerinde çalışmalar iki ayrı grupta yürütülecek. Elektrikler bazı bölgelerde 09.00-15.00, bazı yerlerde ise 09.00-17.00 saatleri arasında kesilecek.

Güngören: Kesinti mesaisi sabah saat 07.30'da Güven Mahallesi ile başlayacak. Gün boyu Sanayi, Merkez, Akıncılar ve Mareşal Çakmak mahallelerinde kademeli olarak 17.00'ye kadar sürecek.

12 ilçe karanlığa gömülecek. (Foto: Takvim Foto Arşivi)12 ilçe karanlığa gömülecek. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

İLÇE İLÇE 30 EKİM PLANLI KESİNTİ LİSTESİ

Avcılar: Ambarlı Mahallesi'nde 09.00-17.00, Yeşilkent Mahallesi'nde 13.30-17.00 saatleri arasında.

Bağcılar: 15 Temmuz Mahallesi'nde 09.00-17.00 saatleri arasında.

Bayrampaşa: Kartaltepe, Yıldırım, Muratpaşa, Ortamahalle ve Vatan mahallelerinde 09.30-15.00 saatleri arasında.

Esenler: Namık Kemal ve Çifte Havuzlar mahallelerinde 8 saatlik (09.00-17.00) kesinti, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 10.00-14.00 saatleri arasında.

Esenyurt: Cumhuriyet ve Mehterçeşme mahallelerinde 09.00-17.00 saatleri arasında.

Küçükçekmece: Gültepe ve İnönü mahallelerinde 09.00-16.00 saatleri arasında farklı zaman dilimlerinde 3'er saatlik kesintiler.

Sarıyer: Huzur Mahallesi'nin farklı bölgelerinde 09.00-15.00 ve 09.00-17.00 saatleri arasında.

Beşiktaş, Şişli, Fatih, Avcılar ve Esenyurt kararacak! İşte 30 Ekim BEDAŞ elektrik kesintisi haritası-3

Tarih / Saat
İlçe / Mahalle
30.10.2026
09:30-15:00
Bayrampaşa
Kartaltepe Mahallesi, Yıldırım Mahallesi, Muratpaşa Mahallesi, Ortamahalle Mahallesi, Vatan Mahallesi
30.10.2026
09:00-15:00
Şişli
Kuştepe Mahallesi
30.10.2026
09:00-15:00
Sarıyer
Huzur Mahallesi
30.10.2026
09:00-17:00
Sarıyer
Huzur Mahallesi
30.10.2026
09:00-12:00
Küçükçekmece
Gültepe Mahallesi
30.10.2026
11:00-14:00
Küçükçekmece
İnönü Mahallesi
30.10.2026
13:00-16:00
Küçükçekmece
İnönü Mahallesi
30.10.2026
09:00-15:00
Kağıthane
Seyrantepe Mahallesi
30.10.2026
09:00-17:00
Kağıthane
Seyrantepe Mahallesi
30.10.2026
09:00-15:00
Kağıthane
Çeliktepe Mahallesi
30.10.2026
07:30-11:30
Güngören
Güven Mahallesi
30.10.2026
08:00-12:00
Güngören
Sanayi Mahallesi
30.10.2026
09:00-13:00
Güngören
Merkez Mahallesi
30.10.2026
09:00-17:00
Güngören
Akıncılar Mahallesi, Mareşal Çakmak Mahallesi, Merkez Mahallesi
30.10.2026
09:00-17:00
Fatih
Ayvansaray Mahallesi
30.10.2026
00:00-06:00
Fatih
Rüstempaşa Mahallesi, Tahtakale Mahallesi
30.10.2026
09:00-17:00
Esenyurt
Cumhuriyet Mahallesi, Mehterçeşme Mahallesi
30.10.2026
10:00-14:00
Esenler
Fevzi Çakmak Mahallesi
30.10.2026
09:00-17:00
Esenler
Namık Kemal Mahallesi, Çifte Havuzlar Mahallesi
30.10.2026
09:00-17:00
Beşiktaş
Levent Mahallesi
30.10.2026
13:30-17:00
Avcılar
Yeşilkent Mahallesi
30.10.2026
09:00-17:00
Bağcılar
15 Temmuz Mahallesi
30.10.2026
09:00-17:00
Avcılar
Ambarlı Mahallesi

Beşiktaş, Şişli, Fatih, Avcılar ve Esenyurt kararacak! İşte 30 Ekim BEDAŞ elektrik kesintisi haritası-4

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

BEDAŞ, anlık arıza ve planlı çalışma sürelerindeki değişikliklere karşı vatandaşları kurumsal kanalları takip etmeleri konusunda uyardı.

İstanbullular, ikamet ettikleri ilçe, mahalle ve sokak bilgisiyle elektrik kesintisi detaylarına şu kanallardan ulaşabilir:

  • BEDAŞ resmi web sitesi: İnternet sitesinde yer alan "Planlı Kesintiler" sekmesinden bina numarasına kadar arama yapabilirsiniz.
  • ALO 186 Çağrı Merkezi: 7/24 hizmet veren arıza ve bilgi hattını arayabilirsiniz.
  • Sosyal medya: BEDAŞ'ın kurumsal X (Twitter) ve müşteri hizmetleri hesapları üzerinden güncel duyuruları takip edebilirsiniz.
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