Isparta-Antalya yolunda yolcu otobüsü devrildi! 1 ölü, 8 yaralı
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada dinlenme kabininde uyuyan yedek şoför İlker Akbay hayatını kaybederken, 6 yolcu ile diğer şoför ve muavin yaralandı.
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren kişinin, otobüsün dinlenme kabininde uyuyan yedek şoför İlker Akbay olduğu öğrenildi.
Kaza, Isparta-Antalya kara yolunda, Dereboğazı Tüneller mevkisinde meydana geldi. İstanbul-Antalya seferini yapan Buzlu Turizm'e ait yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
YEDEK ŞOFÖR DİNLENME KABİNİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada otobüsün alt kısmındaki dinlenme kabininde uyuyan yedek şoför İlker Akbay hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 yolcu ile diğer şoför ve muavin, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
ISPARTA OTOGARI'NDAN 4 YOLCU ALMIŞ
İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren yolcu otobüsünün, Isparta Otogarı'ndan 4 yolcu aldıktan sonra güzergahında ilerlemeye devam ettiği öğrenildi.
EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Kazanın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD, UMKE, Karayolları ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.