Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren kişinin, otobüsün dinlenme kabininde uyuyan yedek şoför İlker Akbay olduğu öğrenildi.



Kaza, Isparta-Antalya kara yolunda, Dereboğazı Tüneller mevkisinde meydana geldi. İstanbul-Antalya seferini yapan Buzlu Turizm'e ait yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Yolcu otobüsü devrildi. (Foto: İHA)

YEDEK ŞOFÖR DİNLENME KABİNİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otobüsün alt kısmındaki dinlenme kabininde uyuyan yedek şoför İlker Akbay hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 yolcu ile diğer şoför ve muavin, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.