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Isparta-Antalya yolunda yolcu otobüsü devrildi! 1 ölü, 8 yaralı

Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada dinlenme kabininde uyuyan yedek şoför İlker Akbay hayatını kaybederken, 6 yolcu ile diğer şoför ve muavin yaralandı.

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Isparta-Antalya yolunda yolcu otobüsü devrildi! 1 ölü, 8 yaralı

Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren kişinin, otobüsün dinlenme kabininde uyuyan yedek şoför İlker Akbay olduğu öğrenildi.


Kaza, Isparta-Antalya kara yolunda, Dereboğazı Tüneller mevkisinde meydana geldi. İstanbul-Antalya seferini yapan Buzlu Turizm'e ait yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Yolcu otobüsü devrildi. (Foto: İHA)Yolcu otobüsü devrildi. (Foto: İHA)

YEDEK ŞOFÖR DİNLENME KABİNİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otobüsün alt kısmındaki dinlenme kabininde uyuyan yedek şoför İlker Akbay hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 yolcu ile diğer şoför ve muavin, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Isparta-Antalya yolunda yolcu otobüsü devrildi! 1 ölü, 8 yaralı-2

ISPARTA OTOGARI'NDAN 4 YOLCU ALMIŞ

İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren yolcu otobüsünün, Isparta Otogarı'ndan 4 yolcu aldıktan sonra güzergahında ilerlemeye devam ettiği öğrenildi.

Isparta-Antalya yolunda yolcu otobüsü devrildi! 1 ölü, 8 yaralı-3

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD, UMKE, Karayolları ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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