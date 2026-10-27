Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hüyüklü ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre önce Hüyüklü Mahallesi'nde yaşayan Emirhan Özarslan (25) evinde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Özarslan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Aynı saatlerde Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde de Fatih Yıldız (25) isimli genç evinde ölü bulundu.

Hayatını kaybeden Emirhan Özarslan. (Foto: İHA)

KARAR ÇIKTI

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin davada karar verildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığa 10 yıl 6 ay, diğer iki sanığa ise 5'er ay hapis cezası verdi.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.D.B., tutuksuz sanıklar R.K. ve A.K. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada müşteki avukatları, esas hakkındaki mütalaanın bazı bölümlerine katıldıklarını ancak olayın henüz aydınlatılmayan yönleri bulunduğunu ifade ederek yeni bir bilirkişi raporu alınmasını istedi. Tutuklu sanık A.D.B.'nin avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu ve sağlık sorunları bulunduğunu belirterek beraat talebinde bulundu.

Sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak tahliye ve beraat istedi. Mahkeme heyeti, A.D.B.'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Diğer sanıklardan R.K.'ye "suçluyu kayırma", A.K.'ye ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5'er ay hapis cezası verildi. Bu iki sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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