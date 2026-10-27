Kahramanmaraş Afşin'de korkunç şüphe! 25 yaşındaki iki genç şüpheli şekilde öldü
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde aynı saatlerde iki ayrı mahallede 25 yaşındaki 2 genç evlerinde ölü bulundu. Şüpheli ölümler üzerine polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde aynı saatlerde iki ayrı mahalleden peş peşe acı haberler geldi. 25 yaşındaki Emirhan Özarslan ve 25 yaşındaki Fatih Yıldız evlerinde hareketsiz halde ölü bulundu. Peş peşe yaşanan şüpheli ölümler üzerine polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.
2 KİŞİ ŞÜPHELİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hüyüklü ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre önce Hüyüklü Mahallesi'nde yaşayan Emirhan Özarslan (25) evinde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Özarslan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Aynı saatlerde Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde de Fatih Yıldız (25) isimli genç evinde ölü bulundu.
KARAR ÇIKTI
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin davada karar verildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığa 10 yıl 6 ay, diğer iki sanığa ise 5'er ay hapis cezası verdi.
Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.D.B., tutuksuz sanıklar R.K. ve A.K. ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmada müşteki avukatları, esas hakkındaki mütalaanın bazı bölümlerine katıldıklarını ancak olayın henüz aydınlatılmayan yönleri bulunduğunu ifade ederek yeni bir bilirkişi raporu alınmasını istedi. Tutuklu sanık A.D.B.'nin avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu ve sağlık sorunları bulunduğunu belirterek beraat talebinde bulundu.
Sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak tahliye ve beraat istedi. Mahkeme heyeti, A.D.B.'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Diğer sanıklardan R.K.'ye "suçluyu kayırma", A.K.'ye ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5'er ay hapis cezası verildi. Bu iki sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.