Açılış programında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Öz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, Erzurum Valisi Aydın Baruş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuşma yaptı.

Açılış törenine çok sayıda isim katıldı (Foto: İHA)

"MICHELIN YILDIZLI LOKANTA ARIYORSAK BU BİZİM AYIBIMIZDIR"

Açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu'nun yerel mutfak kültürünün korunması ve dünyaya tanıtılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Anadolu'ya gittiğinizde 'Nerede yemek yeriz?' sorusunun cevabını aradığınızda Michelin yıldızlı lokanta arıyorsanız eğer bu bizim ayıbımızdır arkadaşlar. Ona karşı diyelim ama niye Anadolu yıldızlarının olduğu bir lokanta, bir restoran aramıyoruz? Niye orada Anadolu yemeklerini, o ilin yerel kültürünü doğru bir şekilde sunan bir işletme aramıyoruz? Bu olmazsa eğer turizminiz, yerel kültürünüz nasıl dünyaya mal olacak? Nasıl bunun yatırımını yapacaksınız, bunun pazarlamasını nasıl yapacaksınız? Siz kendi kültürünüze sahip çıkmıyorsanız, eğer siz Erzurum yemeklerini Hollanda peyniriyle yapıyorsanız, Fransız peyniriyle yapıyorsanız burada ciddi bir çelişki vardır. Burada sizin bu kültürden koptuğunuzu gösteren, sizin bu kültürden uzaklaştığınızı gösteren ciddi emareler vardır ve bu varsa eğer sizin çocuklarınız millî ve manevi değerlerden uzaklaşıyor demeye hakkınız yok."

"MENGEN YILDIZLARI YOK DİYE SÖYLEDİM"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak yerel yemek kültürünü korumaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Tekin, şöyle devam etti:

"O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı olarak birbirini tamamlayan iki projeyi Emine Erdoğan hanımefendiye bahsettim, iki projemizden. Birincisi bu, bugün açılışını yaptığımız şey. Onu birazdan detaylandıracağım ama ikincisini söyleyeyim önce. İkincisi de şu: İstanbul'dan arabasıyla yola çıkan bir aile düşünün. Yolda Bolu'da duracak. Bolu yemekleri nerede yenir? İnternete, yapay zekâ uygulamalarına, sosyal medyaya bakacak. Niye Bolu yemeklerinin nerede yeneceğine dair, pişirilmesinden servisine kadar kültürü yansıtan onaylı mekanizma yok? Ben bunu 'Niye Michelin yıldızları var da Mengen yıldızları yok?' diye söyledim. Bir ara medyada gündem oldu."

İLLERDE AKREDİTASYON MEKANİZMASI OLUŞTURULACAK

Tekin, gastronomi liselerinin yaygınlaşmasıyla birlikte yerel mutfak kültürünü doğru şekilde yansıtan işletmelere yönelik bir sistem oluşturulacağını belirterek şöyle konuştu:

"Biz şimdi Milli Eğitim Bakanlığı olarak Anadolu'da her ilin kendi yemeklerini o ilin kültürüne, geleneğine uygun bir biçimde hazırlayıp servis eden bir listeleme usulü geliştiriyoruz ve gastronomi liseleri yaygınlaştıkça bir anlamda illerde bunları akredite eden bir mekanizma da oluşturmuş olacağız."