Adidas Hyperboost kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler

Adidas Hyperboost hediye paketi çekilişinin kazananları belli oldu. 20 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekilişte 35 bin 90 kişi arasından asil ve yedek talihliler belirlendi. İşte Ankara'dan kazanan isimler ve hediyeyi teslim almak için son başvuru tarihleri…

ADIDAS HYPERBOOST KAMPANYASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI adidas Hyperboost Hediye Paketi Asil Talihlisi Şemsettin Koçyiğit / Ankara adidas Hyperboost Hediye Paketi Yedek Talihlisi Enes Argun Yörmez / Ankara

KAMPANYA DETAYLARI

Bu kampanya MPİ'nin 09.09.2026 tarihli E-24951361-255.01.02-96658 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 20.10.2026 tarihinde yapılan çekilişe 35.090 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlinin ikramiyesini almak için 10.11.2026 tarihine kadar; yedek talihlinin 25.11.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr e-posta adresine, 0212 217 41 21 numaralı faksa ya da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'nin Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurması gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar.

Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama A.Ş. ve U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son kullanım tarihi 30.11.2026'dır. KDV ve ÖTV hariç olmak üzere ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama A.Ş. ve U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi çalışanları ile 18 yaşından küçükler bu kampanyaya katılamaz; katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.