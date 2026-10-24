Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstihbarat Albay Sayit Gökgöz'ün geçirdiği askerî araç kazası sonucu şehit olduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yayımladığı başsağlığı mesajında kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize sabır diledi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, İstihbarat Albay Sayit Gökgöz'ün 24 Ekim 2026 tarihinde meydana gelen askeri araç kazasında ağır yaralandığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü bildirildi.

TAZİYE MESAJI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında silah arkadaşımız Albay Sayit Gökgöz, 24 Ekim 2026 tarihinde şehit olmuş, 2 personelimiz de yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan personelimize acil şifalar dileriz."