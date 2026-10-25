Ayvalık’ta tekneden kurtulanlar yaşananları anlattı: Doktor Şahin Bingüllü’nün çocuklara davranışı yürek burktu
Ayvalık’ta batan tekneden sağ kurtulanlar, Dr. Şahin Bingüllü’nün can yeleklerini çocuklara giydirdiğini, çocuklarla oyun oynayıp bilmeceler sorduğunu ve ardından denize indikten sonra dalgalar nedeniyle gözden kaybolduğunu anlattı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kız Adası açıklarında, 'Elif'im' adlı özel tekne, alt kısmından su alarak battı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, tekneden 8 kişiyi sağ olarak kurtarırken, denizde kaybolan doktordan acı haber geldi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Şahin B.'nin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.
Olay, saat 20.00 sıralarında Kız Adası açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 7 erkek ve 2 çocuk olmak üzere toplam 9 kişinin bulunduğu Elif'im adlı özel tekne, alt kısmından su alarak battı. İhbar üzerine adrese; 6 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri sevk edildi. Ekipler, teknede bulunanlardan 6 erkek 2' çocuk 8 kişiyi kurtardı. Kurtarılan 8 kişi, kontrol ve tedavi amacıyla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kişilerden birinin iki parmağında kopma meydana geldiği tespit edildi.
8'İ KURTARILDI 1 CAN KAYBI
Teknede yer aldığı belirtilen ve Burhaniye'de Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı olarak görev yapan Dr. Şahin B.'nin ise denizde kaybolduğu bildirildi.
Doktor Şahin B.'yi bulmak için denizden ve havadan başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonuç verdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklamasında, "Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında batan teknedeki 8 kişi kurtarıldı, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı" denildi.
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"24 Ekim 2026 tarihinde Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Kız Adası güneyinde özel teknenin battığı bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 6 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28,TCSG-6,TCSG-907,KB-111,KB-32,KB-4305), 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-12), 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (TCSG-574) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-505) sevk edilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurları tarafından deniz yüzeyinden 8 şahıs sağ ve bilinci açık vaziyette kurtarılarak Sahil Güvenlik Botu üzerine alınmış, Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesi'ne intikal ettirilmiştir. Kurtarılan şahıslarından alınan bilgiler doğrultusunda kayıp olduğu öğrenilen 1 şahsa yönelik arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."
"ŞAHİN HOCAMIZ YELEKLERİ ÇOCUKLARA GİYDİRDİ"
Kurtulanlardan Murat Eygin de Şahin Bingüllü'nün kendisini daha önce arayıp balık tutmaya gitmek istediğini söylediğini anlattı.
"Dönerken anlamadığımız bir şekilde teknemiz su almaya başladı, kaptan içeriden can yeleklerini verdi. Şahin Bingüllü hocamız yelekleri çocuklara giydirdi. Herkes can yeleklerini giydi. Sahil Güvenlik'i aradık, durumumuzu anlattık. Hocamız ilk etapta iyiydi. Can yeleğini giydi, denize indi. 15-20 dakika orada konuştuk. Ondan sonra dalgalar gelince iletişimimiz koptu. Hocam can yeleğini giydikten sonra su yükselince suyun içine indi. Sonra kendisini bir daha görmedik."
Bir süre denizde kaldıktan sonra hava koşullarının kötüleşmesi üzerine geri dönmeye karar verdiklerini anlatan Özmen, yaşananları şöyle anlattı:
Yiyecek ve içecek alıp denize açıldıklarını dile getiren Eygin, "Denize açıldıktan sonra hava bozdu. Hatta Şahin hocaya 'Hocam balık fazla vurmuyor, dönelim istersen' dedim. O da 'Evet Murat dönelim balık gelmiyor' dedi. Dönerken benim ve arkadaşımın oğlunu üşüyor diye teknenin önüne kamaraya soktuk. Biz çapayı çektik, artık dönüyorduk" ifadesini kullandı.
Eygin, Şahin Bingüllü'nün de üşüdüğü için çocukların yanına geçtiğini belirterek şunları kaydetti:
"Hatta çocuklarla orada oyun da oynamış. Çocuklara bilmeceler sormuş. Sonra oğlum geldi, 'Baba tekne su alıyor' dedi. Su alınca can yeleklerini çıkardılar, Hocam herkese dağıttı hatta çocuklara da giydirdi. En son anlamadığımız bir şekilde tekne arka kısmından battı. Teknenin içinde bir boy su oldu. Biz korkuluklara tutunduk, hocam suyun içindeydi. Arkadaşımız sürekli hocayla konuşuyordu. İyi olup olmadığını soruyordu, hocamız da iyi olduğunu söylüyordu. Hepimiz can havliyle 'İmdat' diyerek bağırıyorduk. Sonra Sahil Güvenlik geldi, hocamızın sesini artık duymuyorduk. Bizi alan ekiplere denizde bir kişinin daha olduğu bilgisini verdik. Biz daha sonra hastaneye geldik, sonra hocamızın vefat ettiğini öğrendik. Hocam balık tutmayı çok seviyordu. Hatta bana 'Keşke daha önce gelseydim, ben yemektense balık tutmayı daha çok seviyorum' derdi."