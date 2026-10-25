Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kız Adası açıklarında, 'Elif'im' adlı özel tekne, alt kısmından su alarak battı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, tekneden 8 kişiyi sağ olarak kurtarırken, denizde kaybolan doktordan acı haber geldi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Şahin B.'nin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kız Adası açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 7 erkek ve 2 çocuk olmak üzere toplam 9 kişinin bulunduğu Elif'im adlı özel tekne, alt kısmından su alarak battı. İhbar üzerine adrese; 6 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri sevk edildi. Ekipler, teknede bulunanlardan 6 erkek 2' çocuk 8 kişiyi kurtardı. Kurtarılan 8 kişi, kontrol ve tedavi amacıyla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kişilerden birinin iki parmağında kopma meydana geldiği tespit edildi.